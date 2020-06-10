لاعب مانشستر يونايتد السابق يكشف تفاصيل هجومه على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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كشف لاعب مانشستر يونايتد السابق ريان غيغز، تفاصيل هجومه على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان زميله في الفريق، بسبب مشروب غازي.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار صرح بأن غيغز غضب في أحد الأيام من رونالدو، وهاجمه لفظيا، قبل أن يدفعه على الحائط.

وأشار سولشار إلى أن سبب الهجوم هو شرب “الدون” مشروبات غازية خلال وجبة الإفطار.

وحين سؤل غيغز، المدير الفني لمنتخب ويلز، عما إذا كان سلوك نجم يوفنتوس غير مقبول، أجاب بالقول “ربما، لكنني لا أتذكر أنني دفعته على الحائط”.

وأضاف “ربما أخبرته أننا لا نفعل ذلك.. ثم ذهب وسجل هاتريك في المباراة التالية، وقال لي: أنا أشرب ما أريد يا غيغزي!”

وكشفت “ذا صن” أن الحادث يظهر كيف كانت الإجراءات صارمة تحت قيادة المدرب أليكس فيرغسون، وكيف استمر غيغز في اللعب إلى غاية بلوغه الأربعين من عمره.

وقدم غيغز 963 مباراة قياسية مع الشياطين الحمر، وكشف عن التضحيات التي بذلها ليستمر في الملاعب لأطول وقت ممكن.

وأوضح “أحب الشوكولاتة والكثير من الزبدة على الخبز المحمص، وحين شعرت أنني لا ألعب بكفاءة أوقفت ذلك، إذا كانت حالتي البدنية جيدة فلا مانع من تناولها”.

ورايان جيجز أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المعتزل، هو لاعب كرة قدم ويلزي من مواليد 29 نوفمبر 1973 يبلغ من العمر 44 عاماً، ويعتبره البعض أنه أفضل لاعب جناح في تاريخ كرة القدم، ويعد هو أفضل من أنجبته ويلز على الأطلاق.