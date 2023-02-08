لاعب يعرض قميص رونالدو للبيع لصالح ضحايا زلزال تركيا

قال اللاعب ميري ديميرال إنه سيتم بيع قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المجموعة الموقعة له في مزاد لتذهب الأرباح لمصلحة إغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وتضم مجموعة ديميرال أطقمه الشخصية وقميص رونالدو بفريق يوفنتوس وسيبيع القطعة بالمزاد بعد التحدث مع مهاجم النصر السعودي.

وكتب ديميرال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لقد تحدثت مع كريستيانو وقال إنه حزين جدا لما حدث في تركيا

Az önce @Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

وتابع: “نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال”.

وأكد ديميرال أنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.

ولعب ديميرال إلى جانب رونالدو في فريق يوفنتوس ويلعب الآن مع فريق أتالانتا وشارك اللاعب البالغ 24 عاما في 35 مباراة دولية مع منتخب تركيا.