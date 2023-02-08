الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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لاعب يعرض قميص رونالدو للبيع لصالح ضحايا زلزال تركيا

منذ 9 دقائق
قميص رونالدو مع يوفنتوس

قميص رونالدو مع يوفنتوس

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قال اللاعب ميري ديميرال إنه سيتم بيع قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المجموعة الموقعة له في مزاد لتذهب الأرباح لمصلحة إغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وتضم مجموعة ديميرال أطقمه الشخصية وقميص رونالدو بفريق يوفنتوس وسيبيع القطعة بالمزاد بعد التحدث مع مهاجم النصر السعودي.

وكتب ديميرال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لقد تحدثت مع كريستيانو وقال إنه حزين جدا لما حدث في تركيا

وتابع: “نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال”.

وأكد ديميرال أنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.

ولعب ديميرال إلى جانب رونالدو في فريق يوفنتوس ويلعب الآن مع فريق أتالانتا وشارك اللاعب البالغ 24 عاما في 35 مباراة دولية مع منتخب تركيا.

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