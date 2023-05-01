لامبارد: تشيلسي يعاني من "انخفاض مستوى الثقة"

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المؤقت قبل مواجهة أرسنال غدا الثلاثاء إن نجاح غريمه وجاره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد يمثل خارطة الطريق لناديه في إعادة البناء بعد موسم محبط.

وخسر تشيلسي 2-صفر أمام برنتفورد في الجولة الماضية ليصبح في المركز 12 ويقترب من أسوأ نهاية لموسم منذ 1993-1994، عندما جاء في المركز 14 تحت قيادة جلين هودل، رغم إنفاق الملايين من الملاك الجدد.

وغدا، سيلعب تشيلسي ضد أرسنال الذي أنهى الدوري خارج المربع الذهبي ستة مواسم متتالية خلال الفترة 2016-2022، لكنه ينافس هذا الموسم على اللقب بعدما تطور بشكل ملحوظ مع المدرب ميكل أرتيتا.

وقال لامبارد للصحفيين قبل اللعب في استاد الإمارات “هناك مرحلة طويلة فيما يتعلق بالوصول إلى المكانة التي تريدها. أتذكر اللعب أمام ميكل في هذه المرحلة المبكرة”.

وأضاف “في بعض الأحيان كان يلعب بخمسة لاعبين في الخلف وأحيانا بأربعة، والآن بات يملك هوية واضحة. كان هناك الكثير من العمل داخل الفريق بمساعدة ميكل وباقي الفريق. هل نحن نملك إمكانية لنفعل ذلك؟ نعم. هل سيحتاج ذلك إلى الوقت واتخاذ قرارات سليمة؟ نعم بكل تأكيد لكن يمكن الوصول إلى هذه المرحلة”.

وتابع “تعرض المدرب للتشكيك وحدث ذلك مع اللاعبين والملاك، وهذه المرحلة احتاجت إلى عامين أو ثلاثة أعوام. هذا مثال واضح لتنفيذ الأمر بشكل رائع”.

واعترف لامبارد بمعاناة لاعبي تشيلسي من “انخفاض مستوى الثقة” بسبب سلسلة النتائج السيئة، لكنه طالب فريقه بتعويض ذلك بالعمل بجدية خلال الفترة المقبلة.

وقال لامبارد “يمكن فقط العمل للوصول إلى المستوى المطلوب من الأداء واستعادة الثقة. كنت هنا في لحظات كان مستوى الثقة فيه منخفضا لأنه لا أحد يحب خسارة المباريات. تعرضت كلاعب لفترات تراجع في مستوانا بشكل جماعي وكان علينا أن نتحسن”.

وأضاف “بالنظر عبر التاريخ، فلقد نجحنا في العودة بفضل العمل بجدية. يمكننا فقط التفكير في المستقبل، والعمل بجدية كبيرة للوصول بالتشكيلة إلى المكانة التي نريدها”.

وأكد لامبارد غياب المدافع كاليدو كوليبالي “لفترة من الوقت” بعدما تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مواجهة ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.