السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لامين يامال ينفصل عن المغنية الأرجنتينة.. إليكم السبب

منذ 5 دقائق
لامين وأخيه رفقة نيكي نيكول في مناسبة سابقة

لامين وأخيه رفقة نيكي نيكول في مناسبة سابقة

A A A
طباعة المقال

أعلن لامين يامال نجم برشلونة الإسباني انفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول وذلك بعد 3 أشهر منذ بداية علاقتهما التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تشتت ذهن اللاعب خارج الملعب.

وظهر اسم نيكي نيكول المغنية الأرجنتينية الشهيرة للمرة الأولى بعد حفل عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر نهاية يوليو الماضي، إذ التقطتهما كاميرات المصورين سوياً في أكثر من مناسبة.

وقال لامين يامال في رسالة إلى الإسباني خافيير دي هويوس مذيع قناة “آر تي في إي” الكاتالونية يوم السبت: لقد انفصلت عن نيكي نيكول وكل ما قيل ليس له علاقة بالخيانة فأنا لم أخنها، فقط قررنا الانفصال وهذا كل ما في الأمر.

وجاء ذلك بعد يومين من كشف الصحفي الاستقصائي الإسباني جوردي مارتن أن لامين هرب إلى إيطاليا عقب الخسارة أمام ريال مدريد يوم الاحد الماضي رفقة فتاة “غامضة” ليست نيكي نيكول، مشيراً إلى أن الحقيقة ستظهر بعد أيام وهو ما حدث بإعلان يامال نهاية علاقته مع نيكي نيكول.

    المزيد من منوعات

    منطقة حوض الاستحمام في حمام لينكولن بعد تجديده في البيت الأبيض
    تجديد فاخر في البيت الأبيض يثير الجدل بعد تغييرات ترامب المتكررة
    كيم كارداشيان
    رئيس "ناسا" يرد على كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حقيقة مؤكدة
    تمثال مارادونا
    تمثال مارادونا يجوب شوارع نابولي لإحياء ذكرى يوم ميلاد الأسطورة الأرجنتينية

    الأكثر قراءة

    الولايات المتحدة - لبنان
    واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
    جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
    خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
    الأمير أندرو . رويترز
    الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله