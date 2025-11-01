لامين يامال ينفصل عن المغنية الأرجنتينة.. إليكم السبب

أعلن لامين يامال نجم برشلونة الإسباني انفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول وذلك بعد 3 أشهر منذ بداية علاقتهما التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تشتت ذهن اللاعب خارج الملعب.

وظهر اسم نيكي نيكول المغنية الأرجنتينية الشهيرة للمرة الأولى بعد حفل عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر نهاية يوليو الماضي، إذ التقطتهما كاميرات المصورين سوياً في أكثر من مناسبة.

وقال لامين يامال في رسالة إلى الإسباني خافيير دي هويوس مذيع قناة “آر تي في إي” الكاتالونية يوم السبت: لقد انفصلت عن نيكي نيكول وكل ما قيل ليس له علاقة بالخيانة فأنا لم أخنها، فقط قررنا الانفصال وهذا كل ما في الأمر.

وجاء ذلك بعد يومين من كشف الصحفي الاستقصائي الإسباني جوردي مارتن أن لامين هرب إلى إيطاليا عقب الخسارة أمام ريال مدريد يوم الاحد الماضي رفقة فتاة “غامضة” ليست نيكي نيكول، مشيراً إلى أن الحقيقة ستظهر بعد أيام وهو ما حدث بإعلان يامال نهاية علاقته مع نيكي نيكول.