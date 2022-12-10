السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
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لانتقاده حكم المباراة.. فيفا يفتح تحقيقاً ضد ميسي

منذ 49 دقيقة
ميسي والحكم لاهوز

ميسي والحكم لاهوز

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تحقيقا في الأحداث التي شهدتها مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وفق ما كشفت تقارير صحافية، السبت.

وتأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي المونديال بعد تفوقها على هولندا بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي، يوم الجمعة.

وقالت “ماركا” في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: بدأت لجنة الانضباط في “فيفا” تحليل ما حدث على أرض الملعب، ومن المتوقع أن يواجه الاتحادان الأرجنتيني والهولندي عقوبات لانتهاكات محتملة بداية من السلوك غير اللائق للاعبين والمسؤولين وصولا إلى التصريحات ضد الحكم الإسباني ماتو لاهوز.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لاهوز تلقى انتقادات من لاعبي المنتخبين، أبرزها من قبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومن المتوقع أن تكون هناك عقوبات في الساعات المقبلة.

خلاف ميسي وفان غال

استمر التوتر حتى الوقت الإضافي وركلات الترجيح وبعد صفارة النهاية أيضا، بل وحدثت بعض الاشتباكات أثناء ركلات الترجيح، حيث دفع الحارس أندريس نوبرت المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قبل ركلة الجزاء الحاسمة.

وقال موقع “maisfutebol” إن ميسي احتفل على طريقة زميله السابق خوان رومان ريكيلمي، نائب رئيس بوكا جونيورز الحالي، الذي واجه مشاكل سابقا عندما عمل مع فان غال في برشلونة.

كما يبدو أن الخلاف بين ميسي والمدير الفني المخضرم قديم، حيث انتقد فان غال قائد برشلونة السابق عقب هزيمة النادي الكتالوني أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في أنفيلد عام 2019.

وحمّل فان غال قائد الأرجنتين مسؤولية هزيمة فريقه القاسية وعدم قيادته لبرشلونة للقب دوري الأبطال منذ 2015، (قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان) وأكد أنه لا يعجبه ميسي كلاعب جماعي بأي فريق سواء برشلونة أو الأرجنتين.

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