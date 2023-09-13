لا مكالمات دولية أو أفلام أو انترنت.. أغرب قوانين كوريا الشمالية

لا شك أن لكل دولة قوانينها الخاصة بها والتي قد تكون غريبة في دولة أخرى، فهل تتخيل أنه إذا انتحر فرد من عائلة في كوريا الشمالية، فإن السلطات تقوم بإعدام كل أفراد العائلة المتبقين لثلاثة أجيال على التوالي؟

بالفعل، عليك الانتباه لهذا الأمر وغيره في حال قررت زيارة البلد الآسيوي المنعزل الواقع بالنصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية في شرق آسيا.

فهناك لن يكون بإمكانك تسيير حياتك كما تشاء لأن كل تفاصيلها تعود للحكومة، كما عليك الحذر من ارتكاب “المحرمات” في بلد له لوائحه الخاصة جدا.

ومن أغرب القوانين في كوريا الشمالية إعدام العائلة في حال فكر أحد أفرادها بالانتحار، وليس ذلك فقط وإنما حرصا على القطع مع الفعل الشنيع، تتواصل الإعدامات في تلك العائلة حتى تتم معاقبة 3 أجيال منها.

في كوريا الشمالية أيضا، المكالمة الدولية جريمة يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها للإعدام، لذلك احذر الاتصال بشخص خارج الحدود إذا كنت يوما داخله.

من غرائب هذا البلد أن السلطات فيه تسمح بتعاطي المخدرات وبيعها بينما تمنع شرب الكوكا كولا.

في ذلك البلد، إياك أن تقص شعرك بغير القصات المحددة، فهناك 15 قصة شعر للرجال ومثلها للنساء، فيما يحظر على المواطنين أن يحلقوا رؤسهم كحلاقة الرئيس كيم جونغ أون، وإلا ستكون العقوبة الإعدام حتى إن كان المرء سائحا.

وفي كوريا الشمالية يمنع ارتداء بناطيل الجينز أو الضيقة أو الممزقة، لأن السلطات تعتبرها رمزا للرأسمالية في العالم، المصطلح الأشد بغضا للنظام.

وفيها أيضا، لا يسمح للأجانب باستخدام العملة المحلية داخل البلاد ولكن يسمح لهم باستخدام أي عملة أجنبية.

كما لا يسمح أيضا باستخدام الانترنت ويسمح فقط للأشخاص رفيعي المستوى باستخدام مواقع محدودة.

وإذا حدث أن زرت كوريا الشمالية، فلا تستغرب إن رفض الجميع التكلم معك أو إجابتك على أسئلتك، كما لا تنتظر أن يدلك أحد إلى وجهتك، لأن القانون يمنع التكلم مع الغرباء.

ذلك القانون أيضا لا يسمح للكوريين السفر للخارج دون إذن الحكومة، وإلا يتم قتلهم أو وضعهم في معسكرات العمل.

والحكومة هي من تقرر طبيعة المهنة لمواطنيها بناء على احتياجاتها، وتختار مكان عيشهم وتحدد إن كانوا سيقيمون في هذه المدينة أم تلك أم في هذا الريف أو تلك القرية.

فهناك في كوريا الشمالية، لن يسعك تنفيذ رغباتك حتى إن كنت سائحا، بل عليك الانتباه لتلك لقائمة الطويلة من المحظورات لأن أي هفوة صغيرة قد تكلفك حياتك أو اعتقالك للأبد.