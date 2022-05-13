لا يخطر في بال أحد.. والدان يقاضيان ابنهما وزوجته لسبب غريب

يلجأ الناس في العادة الى القضاء لرفع دعاوى ضد تعديات وانتهاكات كالسرقة والقتل والتعدي والاغتصاب، أو حتى للفصل في قضايا شخصية تتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال وغيرها.

لكن، هل سمعتم من قبل عن والدين يرفعان دعوى قضائية ضد ابنهما لأنه لم ينجب حفيدًا لهما؟

هذا ما حصل في الهند، حيث رفع زوجان في ولاية أوتارانتشال، شمالي البلاد، دعوى قضائية ضد ابنهما الوحيد وزوجته لعدم إنجابهما حفيدًا لهما بعد 6 سنوات من الزواج.

وقال “سانجيف وسادهانا براساد”، 61 و57 عاما، إنهما أنفقا كل مدخراتهما في تربية ابنهما ودفع تكاليف تدريبه كطيار في الولايات المتحدة بـ65 ألف دولار، بالإضافة إلى حفل زفافه الفخم، في فندق خمس نجوم وسيارة فاخرة بقيمة 80 ألف دولار ومصاريف قضاء شهر عسل في الخارج.

وقال براساد: “إبني متزوج منذ ست سنوات لكنه وزوجته لا يخططان لإنجاب طفل”.

وأضاف: “على الأقل إذا كان لدينا حفيد نقضي الوقت معه، فسيصبح ألمنا محتملاً”، وفقا لـ”بي.بي.سي”.

في السياق، أبلغ محامي الزوجين صحيفة “ذي ناشيونال” أن الزوجين طالبا بتعويض مالي “بسبب الوحشية النفسية”. وأضاف: “إنه حلم لكل والد أن يصبح جداً. هما ينتظران منذ سنوات ليصبحا جدّين”.

ويطالب الوالدان ابنهما بتعويضات تقدّر بنحو 650 ألف دولار، إذا لم ينجب لهما حفيدا في غضون عام.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في التماس الزوجين في 17 مايو/أيار.