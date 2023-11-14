لبنان مرشح لجوائز الشباب العالمية في لندن من خلال المسرح الوطني اللبناني

أعلنت لجنة التحكيم للجنة المنظمة للجائزة اختيار«جمعية تيرو للفنون» و«المسرح الوطني اللنباني» كأحد المرشحين النهائيين لجوائز الشباب العالمية عن فئة قيادة الإبداع في لندن لهذا العام ، وتعتبر جوائز الشباب العالمية حدث سنوي يهدف الى الاحتفال بالشباب في جميع أنحاء العالم الذين يعملون في مشاريع من أجل التغيير أو إظهار القيادة أو الابتكار في إطار الأهداف المتمثلة في التمكين والتعليم والبيئة والإبداع والترشيحات لهذا العام من 70 دولة مختلفة . وسيتم توزيع الجوائز في الحفل الذي سيقام في تروكسي في لندن وسيتم بثها مباشرة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من الساعة 6 إلى 10 مساءً بتوقيت جرينتش، كما وسيتم الإعلان عن الفائزين مباشرة في الحفل.

وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني على ” أهمية ترشيح لبنان لهذه الجائزة والوصول الى الحفل الختامي، ورغم كل الظروف الصعبة التي يعانيها أهلنا في فلسطين ولبنان إلا أننا علينا أن نقاوم من خلال الفنون والثقافة من أجل أن نساهم بالتغيير ونشر الحقيقة الى العالم عبر الفنون”.

هذا وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحوّلت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وعروض أفلام للمكفوفين والصم من أجل أن يكون الفن حق للجميع، وتعمل على إعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم بالشراكة مع مؤسسة دروسوس السويسرية على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر، مهرجان تيرو الفني الدولي ، مهرجان صور المسرحي الدولي، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في طرابلس.