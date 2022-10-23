الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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لبنان يحقق فوزه الأول في كأس العالم للروغبي

منذ 39 دقيقة
منتخب لبنان للروغبي

منتخب لبنان للروغبي

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حقق المنتخب اللبناني في رياضة الروغبي ليغ، فوزه الأول ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم، حيث فاز على منتخب جمهورية إيرلندا بنتيجة 32 – 14.

وكان لبنان قد خسر مباراته الإفتتاحية ضد منتخب نيوزلندا بنتيجة 34 – 12، في ملعب “هاليويل جونز” في إنكلترا يوم الإثنين المنصرم.

وينافس المنتخب اللبناني في بطولة العالم، إلى جانب كل من نيوزلندا، إيرلندا وجامايكا، ويحتل المرتبة الثالثة، ويلعب منتخب الأرز مباراته الأخيرة ضد جامايكا يوم الأحد المُقبل الساعة الثانية بعد الظهر.

ويمثل لبنان كل من جايكوب كيراز، جوش منصور، بلال منصور، عباس مسكي، ميتشل موسى، كلين كلاش، مايكل طنوس، حنا النشار، ايلي الزاخم، شربل تاسيبالي، جايمس رومانس، انطوني ليون، اندرو قزي، ريس روبنسن، جلال بزاز، خالد رجب، خليل رحمة، جاكسن رحمة.

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