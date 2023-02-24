لبنان يخسر أمام الفلبين.. والمواجهة مع نيوزيلندا "مفصليّة"

خسر منتخب لبنان لكرة السلة أمام نظيره الفليبيني بفارق 11 نقطة، وبنتيجة (107-96) في المباراة التي أجريت ظهر اليوم الجمعة، في قاعة “بولاكان” في الفلبين، وهي الأولى من النافذة الأخيرة لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.

وبات لبنان متساويًا بصدارة مجموعته بـ16 نقطة مع نيوزيلندا، التي فازت على السعودية اليوم أيضًا (110-63)، ورفع منتخب الفلبين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث.

هذا وسبق للبنان أن ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بين 25 آب/ أغسطس و10 أيلول/ سبتمبر المقبل. إلّا أنّ هذه النتيجة قد تؤثر على فرصه بالتواجد في مجموعة سهلة عند إجراء القرعة.

ويشار إلى أنّ مواجهة لبنان مع نيوزيلندا عند الثامنة صباح الإثنين المقبل، ستكون مفصلية، حيث يمتلك المنتخب الوطني فرصة الانفراد بالصدارة مجددًا بحال فوزهم.