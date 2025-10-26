لبنان يسطع مجدداً في روما.. المصمّم هاني بعيون يحصد الجائزة الأولى عالمياً

سطع اسم لبنان مجدداً على الساحة العالمية من خلال مصمّم المجوهرات اللبناني هاني بعيون، الذي أحرز الجائزة الأولى في أسبوع روما للمجوهرات، متفوّقاً على مئات المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وقد نال بعيون جائزة أفضل تصميم لخاتم مزخرف، جمع فيه بين أصالة الثقافة العربية والإسلامية وجماليات التصاميم العصرية، فنجح في ابتكار قطعة فنية نادرة تحمل روح الشرق وجرأة الحداثة في آنٍ واحد.

العمل الفائز لاقى إعجاب لجنة التحكيم وخبراء الموضة والمجوهرات، الذين وصفوه بأنه تحفة تجمع بين العمق الثقافي والإبداع التقني، تؤكد أن الإبداع اللبناني لا يعرف حدوداً.

بهذا الإنجاز الجديد، يضيف هاني بعيون صفحة مشرقة إلى سجل الإبداع اللبناني في العالم، مثبتاً أن التميّز يولد من الشغف، وأن الفن الحقيقي لغة عالمية تتقنها الأيادي اللبنانية.