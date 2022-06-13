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لبنان يهزم إندونيسيا في مستهل بطولة آسيا للناشئين

منذ دقيقتين
كرة السلة- تعبيرية
"كووورة"
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استهل منتخب لبنان لكرة السلة تحت 16 سنة، مبارياته في بطولة آسيا، بفوز كبير على أندونيسيا (76-49)، مساء الأحد، ضمن المجموعة الثانية في قاعة نادي الغرافة بقطر.

وسيطر منتخب الأرز على خصمه منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

وجاءت نتيجة الأرباع، كالآتي: “27-18، و45-26، و65-38”.

وكان سيروج أفيديسيان أفضل مسجل في المنتخب اللبناني بـ19 نقطة، ويليه ريان هاشم (16) وفكارل زماطة (10).

ويخوض لبنان مباراته الثانية أمام نظيره الإيراني في الثامنة والربع بتوقيت بيروت من مساء الثلاثاء المقبل.

يشار إلى أن بطولة آسيا تؤهل 4 منتخبات إلى كأس العالم في إسبانيا، خلال الفترة بين 2 و10 تموز المقبل.

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