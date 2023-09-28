الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
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لبنان يودع الفنانة الكبيرة "نجاح سلام"

منذ 6 دقائق
"نجاح سلام

"نجاح سلام

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تُوفيت الفنانة اللبنانية نجاح محي الدين سلام التي اشتهرت بأداء “ميّل يا غزيّل” و”برهوم حاكيني” والكثير من الأغاني من الزمن الجميل، عن 92 عاماً.

وكتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة:” وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله”.

يُصلى على جثمانها يوم غدّ بعد صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي، وتُدفن في مدافن الأوقاف الإسلاميّة الجديدة – حرج بيروت.

وتُقبل التعازي يوميّ السبت 30 أيلول والأحد 1 تشرين الأول في فندق راديسون بلو – سنتر دون الطابق الأوّل، من الساعة الثالثة عصراً، وحتّى السابعة مساءً.

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.

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