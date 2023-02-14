لبنان يودّع المؤلف والمنتج اللبناني مروان نجار

توفي المؤلف والمنتج اللبناني مروان نجار اليوم، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ولد مروان نجار في حارة مار نقولا في الأشرفية بيروت، أصله من بشمزين قضاء الكورة، لعائلة مكونة من أربعة أشقاء. في العام 1966 بدأ نجار دراسته الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت، تعلم النقد الأدبي مع خليل حاوي وفي العام 1972 أنهى دراساته العليا. في فترة دراسته كان يعطي دروسًا خصوصية للطلاب في اللغة العربية. عمل بالتعليم والمحاضرة في جامعة البلمند، وفي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية.

بدايته كانت من خلال الصحافة من العام 1970 ولغاية 1976 في عدة الصحف ومجلات مثل الأسبوع العربي، مجلة الديار. كما عمل في قسم الأرشيف في دار الصيّاد قبيل اندلاع حرب السنتين. بدايته في الكتابة التلفزيونية بدعم من المخرج أنطوان ريمي وزوجته هند أبي اللمع بمسلسل “ديالا” مع الممثلة هند أبي اللمع (1977) المأخوذة ع رواية Therese Ethienne. توالت بعدها أعماله في التلفزيون المسرح والسينما، وفي عام 2011 توقف عن الإنتاج ليتفرغ للكتابة.

أبرز أعماله: “من أحلى بيوت راس بيروت”، “سكت الورق”، “غلطة معلم”، “بنت الحي”، “الأستاذ مندور”، “حلم آذار”، “أم الصبي”…