بالصورة: التقطوا سيلفي مع جثمان مارادونا فطردوا من وظيفتهم

اتخذت الجهة المسؤولة عن تنظيم جنازة الأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، قراراً بفصل عمال بسبب التقاطهم صور “سيلفي” مع جثمان مارادونا المسجى في التابوت.

وأكد صاحب الشركة التي تكلفت بتنظيم جنازة مارادونا، لوسائل إعلام أرجنتينية، أن الموظفين المذكورين تم فصلهم من وظيفتهم.

وانتشرت صور الموظفين على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر اثنان منهم وهما يرفعان إبهامهما خلال التقاطهما صورة “سيلفي” مع تابوت مارادونا الذي كان مفتوحا.

وتسبب تصرف عمال الاستقبال الجنائزي، الذي وصفه البعض بالمشين والمخزي، في حالة غضب شديدة في الأرجنتين، واتهمهم البعض بتدنيس جسد مارادونا.

ووضع جثمان مارادونا في تابوت خشبي عليه العلم الوطني الأرجنتيني وقميص منتخب الأرجنتين بالرقم عشرة، في قصر “كاسا روسادا” الرئاسي في العاصمة بوينس آيرس، حيث جرت مراسم تأبين مارادونا أمس الخميس، قبل نقله إلى مقبرة “خاردين بيا بيستا” في ضواحي العاصمة، ودفنه بجوار قبري والديه.

وتوفي مارادونا، يوم الأربعاء، عن عمر 60 عاما في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.