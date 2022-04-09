لتعزيز مكانتها بالتصنيف العالمي.. التونسية أنس جابر تغازل لقباً جديداً

تواصل نجمة التنس التونسية أنس جابر، البحث عن الإنجازات المميزة لتعزيز مكانها بين الـ10 الكبيرات في التصنيف العالمي.

وكانت أنس جابر أنهت العام الماضي 2021 في المركز العاشر بين لاعبات التنس المحترفات، بعد وصولها في وقت سابق من العام إلى المركز السابع كأول لاعبة عربية تحقق هذا الإنجاز.

وتحاول النجم التونسية منذ بداية 2022 تعزيز مكانها بين كبيرات اللعبة بتحقيق إنجازات جديدة، لكنها لم تعثر على ذاتها حتى الآن، حيث ودعت بطولة أستراليا المفتوحة من دور الـ8 بعد تعرضها لإصابة اضطرت على أثرها للانسحاب.

كما ودعت أنس جابر بطولة دبي من الدور ذاته (ربع النهائي)، قبل أن تتبعها بالخروج من الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز بهزيمة مفاجئة أمام الأسترالية المغمورة داليا سافيل.

وتأهلت أنس جابر إلى نصف نهائي بطولة تشارلستون الأمريكية ذات الـ500 نقطة (فجر السبت)، بعد تغلبها على الأوكرانية أنجيلينا كالينينا.

وتغلبت جابر، المرشحة الثالثة للقب، على كالينينا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-2، في ساعة و3 دقائق.

وتواجه جابر في نصف نهائي البطولة الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الـ47 عالميا والمرشحة الـ15 للقب، والتي أطاحت بمواطنتها كوكو فاندواي بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-2 في ساعة و4 دقائق.

يذكر أن آخر ألقاب البطلة التونسية كان في شهر يونيو/حزيران الماضي، عندما باتت أول لاعبة عربية تحرز لقبا في بطولات رابطة محترفات التنس، بعد تغلبها في نهائي بطولة برمنجهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-4.