فنون ومنوعات

لتفادي العدوى بـ”كورونا”.. تقنية لعلاج المصابين عبر الانترنت

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أطلق مستشفى عام في بيكين، تقنية خدمات التشاور عن بعد باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس عبر الانترنت، مع مستشفى “هوهشنشان” المؤقت، الذي تم بنائه مؤخرا في مدينة ووهان، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية، تمثل التقنية إطلاقا لنظام التشاور عن بعد بين المستشفيين.

وبدعم من شبكة اتصالات الجيل الخامس، يمكن للأطباء في بكين إقامة اتصالات في الوقت الفعلي مع الحالات في ووهان، مركز تفشي الفيروس في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وسيتم إبقاء خبراء المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى فى ووهان، حسبما ذكر المستشفى.

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى ألف و17، والمصابين إلى 42 ألفا و638 شخصا.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بلغ 108 حالة وفاة.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم “سارس” بين عامي 2002 و2003.

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