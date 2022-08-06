لحظات مرعبة.. سقط في قدر يغلي على النار وهذا ما حلّ به (فيديو)!!

تعرض مواطن هندي لحادث مأساوي، أدى لوفاته، جراء سقوطه في قدر طعام يغلي على النار بأحد الشوارع في الهند.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، التقطته كاميرات المراقبة، بظهر الرجل الذي كان “مخموراً” كما يبدو وهو يحاول الاستعراض بطريقة ما من خلال الجلوس على حافة الإناء الكبير الموضوع على النار وبه “العصيدة”، إلا أنه فقد اتزانه وسقط داخل الوعاء المغلي في مادوراي بولاية تاميل نادو، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
كما حاول عدد من أصدقائه إخراجه من الإناء، إلا أنهم واجهوا صعوبة بسبب ارتفاع درجة الغليان، لكنهم أخرجوه في النهاية بعد عدة محاولات.
وتم نقل رجل يدعى “موثوكومار” إلى المستشفى مع حروق بلغت 65٪ لكنه توفي لاحقاً بسبب إصابته البليغة.
يشار إلى أن “AadiVelli” يعد مهرجانا سنويا يتم فيه طهي العصيدة وتوزيعها على الجمهور في الهند.
#madurai | மதுரையில் கோவிலில் கூழ் காய்ச்சும் போது திடிரென மயக்கம் ஏற்பட்டு பாத்திரத்தில் விழுந்து உயிரிழந்த நபரின் அதிர்ச்சியான சி.சி.டி.வி., காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Further reports to follow – @abpnadu
| #madurai | | #spritual | @jp_muthumadurai | ….> pic.twitter.com/csILcaq0kT
— Arunchinna (@iamarunchinna) August 2, 2022