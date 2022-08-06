لحظات مرعبة.. سقط في قدر يغلي على النار وهذا ما حلّ به (فيديو)!!

تعرض مواطن هندي لحادث مأساوي، أدى لوفاته، جراء سقوطه في قدر طعام يغلي على النار بأحد الشوارع في الهند.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، التقطته كاميرات المراقبة، بظهر الرجل الذي كان “مخموراً” كما يبدو وهو يحاول الاستعراض بطريقة ما من خلال الجلوس على حافة الإناء الكبير الموضوع على النار وبه “العصيدة”، إلا أنه فقد اتزانه وسقط داخل الوعاء المغلي في مادوراي بولاية تاميل نادو، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما حاول عدد من أصدقائه إخراجه من الإناء، إلا أنهم واجهوا صعوبة بسبب ارتفاع درجة الغليان، لكنهم أخرجوه في النهاية بعد عدة محاولات.

وتم نقل رجل يدعى “موثوكومار” إلى المستشفى مع حروق بلغت 65٪ لكنه توفي لاحقاً بسبب إصابته البليغة.

يشار إلى أن “AadiVelli” يعد مهرجانا سنويا يتم فيه طهي العصيدة وتوزيعها على الجمهور في الهند.