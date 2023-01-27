لحظات من الرعب.. فيديو لصيدلي سوري ينقذ حياة طفل عراقي بسرعة بديهته

تمكن صيدلي سوري الجنسية من إنقاذ حياة طفل عراقي بسرعة بديهته وتعامله مع حالة الطوارئ التي شاهدها أمامه خلال عمله في إحدى الصيدليات بالعراق.

رواد التواصل الاجتماعي الذي نشروه مقطع فيديو وثق عملية الإنقاذ، وصفوا الصيدلي بالبطل وأشادوا بحسن تعامله وتدبيره في التعامل مع الحالة الطارئة.

ويظهر في المقطع ، كي دخلت الأم وهي تحمل ابنها وقد انقطع نفسه وهي تتوسل إنقاذخ، ليقوم الصيدلي بالتدخل فوراً وإجراء اللازم لتدارك الأمر، وإنقاذ الطفل من الموت.

ويبدو أن الطفل كان يعاني من حالة اختناق مفاجئ، مما أدى لجعله يفقد وعيه، بينما كانت الأم في حالة انهيار خوفاً من فقدان صغيرها بين يديها.

الصيدلي البطل محمد داود، كشف أن ما تعرض له الطفل كان عبارة عن حالة اختناق بسبب ابتلاعه علكة، حيث لم تدرك الأم ذلك في بداية الأمر حتى ظهرت على الطفل أعراض الاختناق وفقدان الوعي.

في العراق :

صيدلي ينقذ طفلًا بأعجوبة من الاختناق pic.twitter.com/QpS4ozdUTq — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 27, 2023