لحن الكذب.. دراسة تتحدث عن علامة فارقة في صوت “الكذاب”!

عندما يقول شخص ما كذبة أصبح الممكن اكتشاف ذلك، لأنّ الكذابين هم أكثر عرضة للتحدث ببطء وعدم التشديد على لفظ منتصف الكلمات.

ووفقاً لدراسة نشرتها صحيفة “ديلي ميل” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد أجرى باحثون من جامعة السوربون سلسلة من التجارب المصممة لفهم كيف نقرر ، بناء على الصوت وحده ، ما إذا كان المتحدث صادقاً.

ووجدوا أن هناك علامة فارقة (أو توقيع) في صوت الكذاب، تتمثل بالكلام البطيء والتركيز الأقل على منتصف الكلمة ، والتي يمكن أن يكتشفها الدماغ تلقائياً ، حتى عندما لا يحاول بنشاط تحديد ما إذا كان شخص ما صادقاً أم لا.

ومن المحتمل أن يستخدم هذا الاكتشاف في المستقبل لتطوير “أدوات خفيفة” يمكن للشرطة استخدامها لتحديد ما إذا كان المجرم يكذب.

يقول مؤلفو الدراسة إذا كنت تريد أن تظهر على أنك صادق و أهل للثقة ، فعليك التحدث بشكل أسرع ، ولفظ منتصف الكلمات بشكل أكبر وخفض درجة الصوت في نهاية الكلام.

ويتم تسجيل هذه التغييرات الطفيفة على الطريقة التي نتكلم بها في الدماغ “تلقائياً” ويحدث ذلك في عدد من اللغات بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وقد استخدم الباحثون الفرنسيون معالجة الإشارات الصوتية لإنشاء نطق عشوائي للكلمات بما في ذلك ارتفاع وانخفاض نبرة الصوت.

ثم سألوا مجموعات متعددة من المتطوعين عما إذا كانت الكلمات واضحة بيقين أو بصدق.

ويعتمد نجاح التعاون البشري على الآليات التي تمكن الأفراد من اكتشاف عدم موثوقية الأشخاص الذين يتعاملون معهم بانتظام.

على الرغم من كونه جزءاً حيوياً من المجتمع البشري ، إلا أن الباحثين لا يعرفون بالضبط المدخلات الحسية التي يستخدمها البشر لتحديد موثوقية الآخرين.

في محاولة للتوصل إلى ذلك ، استخدم الباحثون الفرنسيون طريقة تعتمد على البيانات لفك تشفير الميزات التي تدفع المستمعين إلى تصور ما إذا كان المتحدثون على يقين وصدق وذلك عبر نبرة وجهارة الصوت.

وقالوا: “ظهر لنا أن تصورات المستمعين عن اليقين والصدق للمتحدثين الآخرين بعد الاستماع إليهم تستند إلى علامة فارقة مشتركة تسمى Prosody.

وتشير Prosody إلى ” لحن ” يصدر عن عبارة أو كلمة: النبرة، والقوة ، والشدة.

وف كتب مؤلفو الدراسة: “نجد أن هذين النوعين من الأحكام [اليقين والصدق] يعتمدان على توقيع بروسودي مشترك ينظر إليه بشكل مستقل عن المعرفة المفاهيمية للأفراد واللغة الأم”.

وأضافوا: “أخيراً ، يظهر لنا أن المستمعين يستخرجون هذا التوقيع البروسودي تلقائياً ، وإن هذا يؤثر على الطريقة التي يحفظون بها الكلمات المنطوقة، وتسلط هذه النتائج الضوء على التكيف السمعي الفريد الذي يمكّن المستمعين البشريين من اكتشاف عدم الموثوقية والرد عليها بسرعة أثناء التفاعلات اللغوية.’

ووجدوا أن هذه القدرة “الجوهرية” للكشف عن “التوقيعات” في الصوت يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان الشخص يقول الحقيقة أو يكذب.

وكتب الفريق: “بناء على ذلك ، تنقل بروسودي معلومات عن الحقيقة، القيمة أو اليقين”.

إنهم يحاولون الآن فهم كيف ينتج المتحدثون مثل هذه الإيجابيات بناء على نواياهم، بدلاً من مجرد إدراك الناس للهجات المنطوقة المختلفة.