الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لخلاف بين النساء.. جريمة مروعة في مصر وصف طرفاها بـ”قابيل وهابيل”

منذ 25 دقيقة

مصر

القاهرة 24
A A A
طباعة المقال

تمكن الأمن المصري من القبض على عامل أربعيني، “قتل شقيقه بجرح ذبحي في الرقبة وعدة مناطق متفرقة بالجسد، جراء خلافات نشبت بينهما سببها لهو الأطفال ومشاجرات النساء في منزل العائلة”.

وشهدت قرية طحلة بردين، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، هذه الجريمة المروعة، حيث تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة في القرية بين مواطن يدعى عامر (39 عاما، وهو يعمل كسائق، وشقيقه الأكبر محمد (44 عاما)، وهو عامل في إحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، لفظ على إثرها الأول أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بجرح ذبحي في الرقبة، وعدة مناطق بأنحاء متفرقة بالجسد على يد الثاني شقيقه الأكبر.

وكشفت التحريات أن المشاجرة بين الأخوين نشبت بسبب الخلافات العائلية ومشاجرات زوجتي الطرفين، إثر مشاكل سابقة سببها لهو الأطفال، فيما لاذ المتهم بالفرار، قبل ساعات من ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، في ما وصفته وسائل إعلام مصرية بقصة “قابيل وهابيل الشرقية”.

    المزيد من منوعات

    التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني
    غرفة عمليات
    مفاجأة بشأن صاحب أول قلب خنزير مزروع في جسده.. ارتكب جريمة بشعة قبل 34 عاما
    منى زكي
    فيديو.. منى زكي تنتظر عرض أول أفلامها مع “نيتفلكس”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تعديل التعميم 161 يخفّض “الدولار الأسود”.. وتوضيح مصرفي لافت
    باحث داخل مختبر
    عالم فيروسات يكشف مفاجأة.. هذا ما يميّز “أوميكرون” عن غيره!!
    الدولار
    هبوط جديد لدولار السوق السوداء