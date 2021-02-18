الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لرفضه الانصياع والاستسلام أمام منافسه... لاعب جودو يتعرض للضرب حتى الموت

18 - فبراير - 2021
لاعب جودو يتعرض للضرب حتى الموت لرفضه الانصياع والاستسلام أمام منافسه

لاعب جودو يتعرض للضرب حتى الموت لرفضه الانصياع والاستسلام أمام منافسه

A A A
طباعة المقال

توفي لاعب جودو شاب يدعى، سليمان تورسونباييف، بعد تعرضه للضرب المبرح عقب فوزه ببطولة للجودو في تركمانستان، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة “Turkmen.news”، أنه كانت هناك محاولات من قبل مجهولين لإجبار تورسونباييف (14 عاما) على الاستسلام في المباراة النهائية في بطولة للجودو أمام منافسه، وهو طالب في معهد وزارة الداخلية في تركمانستان، لكن الرياضي المراهق رفض بشكل قاطع الانصياع، ليفوز بالمواجهة عن جدارة ويتوج بطلا للدورة التي أقيمت في أوائل فبراير الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تورسونباييف ومدربه تعرضا بعد ذلك للضرب من قبل مجهولين، وترك المدرب في مكان الهجوم في حين قام المهاجمون باصطحاب الرياضي الشاب المراهق معهم.

وبعد فترة، عثر المارة على تورسونباييف في الشارع، ليقوموا باستدعاء سيارة الإسعاف، لكنه كان قد فارق الحياة، وذلك بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من منوعات

    ماكس فرستابن سائق رد بول
    فرستابن يصمد أمام هجوم ساينز ويفوز بسباق جائزة كندا الكبرى
    كيليان مبابي
    مبابي يتهم نويل لو غرايت بتجاهل ما تعرض له من إساءة عنصرية
    بريتني سبيرز
    في شهر العسل.. بريتني سبيرز تواجه دعوى قضائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد