لسبب غريب.. الأفيال قد تتحول إلى حيوانات شرسة

يُعدّ الفيل أكبر الحيوانات البرّية، ويمتاز الفيل بخرطومه الطويل الذي يتكوّن من شفته العليا وأنفه الطويل، كما يمتاز أيضاً بسيقانه العمودية.

وتشتهر الأفيال بكونها حيوانات عملاقة ودودة، لكن يبدو أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، قد دفع تلك الحيوانات لتغير سلوكها ومهاجمة البشر، وفقا لما كشفته عدة حوادث في السنوات الماضية.

ففي الهند، تقتل الأفيال 500 شخص كل عام، وفقا لـ”تقرير حكومي”، صدر في عام 2020.

وفي 24 مايو، دهست فيلة امرأة هندية حتى الموت، بعد الهجوم على قريتها بالهند، وفقاً لصحيفة ” تايمز أوف إنديا”.

في عام 2021، ذكر تقرير لصحيفة “إنديا توداي”، أن 3310 شخصًا لقوا حتفهم من هجمات الأفيال خلال ٧ سنوات.

وفي أبريل 2022، ذكرت صحيفة “إنديان إكسبريس” أن الأفيال دهست ستة أشخاص، من بينهم فتاة صغيرة، في منطقة دامتاري في الهند.

في عام 2018، دمر قطيع مؤلف من 28 فيلًا 18 منزلاً وأسيجة في قرية أوجوروتي، في ناميبيا, وفقا لـ”تقارير إعلامية”.

وفي عام 2021، قامت مجموعة من الأفيال بغزو المزارع في نجاريمارا، شمال كينيا، حسب موقع “انقذوا الأفيال”.

في ذلك الوقت، هدد المزارعون بقتل الأفيال، قبل أن تتدخل مجموعات الرفق بالحيوان.

وتعليقاً على ذلك، قالت عالمة الاجتماع البيئي المتخصصة في الصراع بين الإنسان والحياة البرية، نيكي رست، إن الأفيال تصبح أكثر عدوانية عندما ترتفع درجات الحرارة، وفقا لمجلة “نيوزويك”.

وأضافت:” تغير المناخ يؤثر على الأشياء التي تعتمد عليها الحيوانات للبقاء على قيد الحياة”، مؤكدة أن حالات الجفاف ستجعل الأفيال أكثر تواتراً وأكثر خطورة”.

في عام 2019، عانت زمبابوي من جفاف مدمر، وتم نقل 600 فيل في محاولة لإنقاذ حياتهم، مع موت 200 في غضون شهر واحد، وفقا لوكالة “أسوشيتدبرس”.

وقالت مديرة الأبحاث والعلوم في برنامج التعايش بين الإنسان والفيلة في كينيا، ليديا تيلر لـ”نيوزويك”، إنهم يشهدون زيادة هائلة في الصراعات بين البشر والفيلة في جميع أنحاء أفريقيا.

وأضافت “لسوء الحظ، لا نعرف الصورة الكاملة للتأثيرات طويلة المدى لتغير المناخ على الأفيال”، مؤكدة “زيادة عدد الأفيال التي تُقتل بسبب الصراع”.

وتابعت قائلة:” في كينيا، نشهد المزيد والمزيد من سنوات الجفاف التي لها تأثير مدمر على كل من البشر والفيلة “.

وأشارت إلى تنافس بين الفيلة والبشر على مصادر المياه والأراضي الزراعية، متوقعة أن “يزداد الأمر سوءًا” بسبب الجفاف ونقص الأمطار.

وكشفت دراسة لـ” جامعة كينت” عام 2021، أن عدد حوادث الإغارة على المحاصيل المرتبطة بالأفيال زاد بنسبة 49 في المائة على مدار 15 عامًا.

من جانبه توقع المسؤول بالصندوق العالمي للحياة البرية (WWF)، نيخيل أدفاني، زيادة حدة الصراع مع استمرار التغير المناخي، قائلا:” لديك أناس وماشيتهم يتنافسون مع الحيوانات مثل الفيلة بسبب تقلص مصادر المراعي والمياه”.