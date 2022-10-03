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لسبب غريب.. ولاية هندية تقرر حظر كلمة "مرحبا"

منذ 38 دقيقة
رجل هندي

رجل هندي

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قررت ولاية هندية “حظر” كلمة “هيلو” أو “مرحبا” باللغة الإنجليزية، لأنها بسيطة جدا ولا تحمل معنى قوي ولا تؤجج المشاعر، في قرار حكومي غريب.

وطُلب من موظفي الخدمات المدنية في ولاية ماهاراشترا الهندية، التوقف عن قول “مرحبا”، حسبما أفادت صحيفة”التايمز”.

وأفادت الصحيفة أن حكومة الولاية، التي قالت إن كلمة “مرحبا” تحمل نزعة غربية وسطحية، أخبرت موظفي الخدمة المدنية أنه ينبغي عليهم تحية الجمهور بـعباراة “فاندي ماتارام”، التي تعني “أنا أنحني لك، يا وطن”.

وقالت الصحيفة إن الولاية، بما في ذلك أكبر مدنها مومباي، يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودي، والذي يتطلع إلى تأكيد “التفوق الثقافي للديانة الهندوسية والتقاليد الهندية”.

وتم طرح هذا الاقتراح في البداية من قبل وزير ولاية ماهاراشترا، سودهير مونغانتيوار، بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية مؤخرا. ثم تراجع لاحقا وقال إنه يمكن استخدام أي كلمة معادلة تعكس القومية.

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