لسنا وحدنا من يضبط المنبهات ... لهذا السبب تفعل النباتات الأمر نفسه

إذا لم يحصل البشر على قسط كاف من النوم ، فإنهم قد يستيقظون بحالة جيدة في صباح اليوم التالي، ولكن بالنسبة للنباتات يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وقد وجد الباحثون أن النباتات لديها نوع من الإنذار يشبه المنبهات التي نضعها بجانب السرير وذلك لضمان حصولها على موارد كافية للبقاء على قيد الحياة ليلاً.

وقد لوحظت هذه الآلية الوقائية لدى زهرة أرابيدوبسيس، وهي عضو في عائلة الخردل التي غالباً ما تستخدم في التجارب.

خلال النهار ، تستخدم النباتات التمثيل الضوئي لإنتاج الطاقة وإطعام نفسها والنمو.

لكنها أيضاً تقوم بتخزين الطاقة والموارد من هذه العملية لكي تعيش خلال الليل.

ويعتقد العلماء أنهم يفعلون ذلك عن طريق تتبع الشمس، عند الغروب والإشراق ، من خلال ظاهرة تسمى إيقاع الساعة البيولوجية.

لدى البشرسلوكيات مشابهة يُعتقد أنها وراء سبب حب بعض الناس للصباح وتفضيل البعض الآخر أن يكونوا نشطين في المساء.

يستمر إيقاع الساعة البيولوجية لمدة 24 ساعة.وتملك النباتات إشارة أيضية التي تنقر التحول إلى الوضع الليلي.

وقال الدكتور مايك هايدون ، سابقاً من جامعة يورك والآن في جامعة ملبورن: “نعتقد أن هذه الإشارة الأيضية تتصرف مثل ضبط المنبه قبل النوم لضمان بقاء النبات.

“يجب على النباتات تنسيق عملية الأيض الضوئي مع البيئة اليومية وتكييف علم وظائف الأعضاء الإيقاعي والتنمية لتتناسب مع توافر الكربون.”

يتضمن البحث ، الذي نشر في مجلة PNAS ، مجموعة من الجينات المعروفة بتنظيمها بواسطة المركب الكيميائي superoxide ، وهو جزيء مرتبط بالنشاط الأيضي.

وأضاف البروفيسور إيان غراهام ، من جامعة يورك: “إن التمييز بين تأثيرات الضوء والسكريات في الخلايا الضوئية أمر صعب.

“تشير بياناتنا إلى دور جديد للأكسيد الفائق كإشارة إيقاعية مرتبطة بالسكر تعمل في المساء وتؤثر على التعبير الجيني اليومي والنمو.”