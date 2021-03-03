لطيفة لـ"صوت بيروت انترناشونال": وضع الفنان التونسي صعب جداً في الوقت الراهن

انتهت المطربة لطيفة التونسية من تصوير اغنية باللهجة التونسية بعنوان “ليًل يا ليل” من كلمات ياسين حمزاوي والحان وتوزيع امير الكولسي الذي تعاونت معه سابقا في عدد من الاغنيات ومنها ” خليني” و ” الحمد الله” وصورتها في دبي مع المخرج شادي شرار ومن المقرر طرحها خلال ايام على قناتها عبر موقع يوتيوب.

اما بخصوص اعمال اخرى فاكدت لطيفة لـ”صوت بيروت انترناشونال ” انها بصدد تجهيز عدد من الاغاني المصرية والخليجية لكن ليس لديها اي فكرة عن موعد اصدارها بانتظار ما ستؤول اليه الظروف مع جائحة كورونا اذ لا يعرف اذا كانت الدول العربية ستقيم مهرجانات وحفلات غنائية في الصيف ام لا. ومن ناحية اخرى تقول لطيفة انها حزينة على وضع الفنانين التونسيين لان اللقاح لم يصل الى تونس بعد مما جعل وزارة الثقافة تمنع الفنانين من اقامة اي نشاط فني وهذا اثر سلبا على المطربين وتحديدا على الموسيقيين الذي تخرجوا من الكونسرفاتوار ولم يعد لديهم مصدر رزق ومنهم من باع منزله واخرين لا يحدون ثمن القوت لاولادهم وبما انني عضو في نقابة الفنانين في تونس ناشدت السلطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى مساعدة اهل الفن اذ بامكانهم ان يفعلوا كما في مصر ودبي حيث تقام حفلات في الهواء الطلق مع مراعاة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وحسب لطيفة الناس بحاجة الى الفن لكي تخرج من الحو الكئيب الذي تعيش فيه.