لعبة الحبار 2..إليكم موعد إصداره وتفاصيل الحبكة الجديدة!

حاز المسلسل الكوري “لعبة الحبار” الذي طرحته منصة نتفلكس العام الماضي جماهيرية وإقبالًا كبيرين، اذ أصبح المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة.

وأثار خبر عودة المسلسل الكوري Squid Game “لعبة الحبار” بجزء ثان، فرحة الجمهور، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وكان المؤلف والمخرج الكوري “هوانج دونج هيوك” قد شوّق الجمهور سابقًا بالإعلان عن تنفيذ الجزء الثاني من العمل، لكن نتفليكس أكدت الخبر رسميًا مؤخرًا، معلنةً عن التفاصيل الكاملة للجزء الثاني.

ويرصد موقع “بي بوم” الأميركي، كل ما يحتاج عشاق المسلسل إلى معرفته عن الجزء الثاني والمنتظر بشدة.

في التفاصيل، كشف “هيوك” أن على الجمهور توقع طرح الجزء الثاني، مع نهاية عام 2023، وربما في بداية عام 2024، مؤكدًا أنه أنهى كتابة جزء كبير من السيناريو حاليًا.

وأضاف هيوك، أن الجزء الثاني سوف يتضمن مقدار أكبر من الألعاب مقارنةً بالأول، وسوف تهدف هذه الألعاب لاختبار إنسانية المتسابقين.

كذلك، كشف مخرج المسلسل، عن عودة بطل المسلسل الرئيسي “لي جونج جاي”، فبعد أن وقع الجمهور في حب شخصية جي هان، كان من الضروري أن ينضم لطاقم عمل الجزء الجديد.

ويعلم من شاهد الجزء الأول، أن لي جونج جاي فاز باللعبة في الجزء الأول، لكنه لم ينفق أي من ثروته بسبب الصدمة التي حدثت له جراء اللعبة.

حبكة لعبة الحبار 2

انتهى الجزء الأول نهاية مفتوحة، حيث استنتج المشاهد من المشهد الختامي، أن اللعبة مازالت قائمة، ومن صمموها مازالوا يتابعون بطل القصة لمعرفة خطوته القادمة.

ومن المنتظر، أن يدير شخص آخر اللعبة بدلًا من 001، بعد وفاته بسبب مرض السرطان، على أن يقوم بطل اللعبة بالتعمق في نشأة اللاعب 001 وسر تفكيره في هذه اللعبة من البداية.

وذكر المخرج، أن الموسم الثاني سوف يتعمق في قصة الضابط الذراع الأيمن للاعب 001، وصديقه، الذي لم يتأكد موته حتى الآن.

وأضاف، أن الجزء الثاني سوف يسير على نهج الأول في أخذ الإلهام من فيلم Battle Royal الياباني، الذي أخذ منه المخرج فكرة ألعاب المسلسل.