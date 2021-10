لعبة “فيفا 22” تثير غضب محمد صلاح وماني

لم تتوقف المنافسة بين أفضل لاعبين كرة القدم في العالم على المباريات الحقيقية فقط، بل امتدت للاقع الافتراضي من خلال ألعاب كرة القدم الشهيرة مثل لعبة الفيفا.

رصد فيديو رد فعل نجمي ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، على تخفيض تصنيفهما في لعبة “فيفا 22”.

وظهر في الفيديو آندي روبرتسون وفيرجيل فان ديك، وهما يوزعان نسخ من اللعبة الشهيرة “فيفا 22″، على لاعبي ليفربول.

وبينما كان المدافع روبرتسون يقدم نسخة اللعبة لمحمد صلاح، سأله: “لماذا تم تخفيض تصنيفك بدرجة واحدة؟”.

وبدا صلاح متفاجئا حيث ردّ قائلا: “لا أعرف. سجلت أهدافا في الموسم الماضي أكثر من الموسم السابق”.

وبعد ذلك، قدم فان ديك نسخة اللعبة إلى ساديو ماني، الذي خفّض تصنيفه أيضا درجة واحدة.

وردّ ماني على هذا التخفيض بالقول: “لست سعيدا.. أنا لست سعيدا”، حسبما ذكر موقع “سبورت بايبل” المتخصص بأخبار الرياضة.

Salah and Mane react to their FIFA downgrade 😂 pic.twitter.com/Qcv7PVNwfa

— Samue (@SamueILFC) October 1, 2021