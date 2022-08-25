لعشاق الدوري الإنجليزي.. مواعيد وتفاصيل مباريات الجولة الرابعة

فيما يلي حقائق وإحصاءات قبل مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي ستقام من 27 إلى 28 أغسطس اب الحالي (جميع الأوقات بتوقيت جرينتش).

السبت 27 أغسطس

ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد (11:30)

– لم يهزم ساوثامبتون مانشستر يونايتد في آخر 13 مواجهة في كافة المسابقات (تعادل في سبع مرات وخسر ست).

– لم يخسر يونايتد خارج أرضه أمام ساوثامبتون في 11 مباراة بالدوري، وهي فترة تعود إلى عام 2003.

– استقبلت شباك ساوثامبتون 98 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد يونايتد، أكثر من أي فريق آخر.

برنتفورد ضد إيفرتون (14:00)

– خسر إيفرتون تسع من آخر 11 مباراة خارج أرضه في الدوري.

– حافظ برنتفورد على شباكه نظيفة في خمس من آخر ست مباريات بالدوري.

– تغلب برنتفورد على إيفرتون مرتين الموسم الماضي.

برايتون ضد ليدز يونايتد (14:00)

– لم يخسر برايتون في آخر ثماني مباريات بالدوري منذ نهاية الموسم الماضي (فاز خمس مرات وتعادل في ثلاث).

– فاز ليدز على برايتون في دوري الدرجة الثانية عام 2017، وخسر مرتين في أول موسم له في دوري الأضواء. انتهت مباراتي الموسم الماضي بين الفريقين بالتعادل.

– رودريجو مهاجم ليدز يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد أربعة أهداف في ثلاث مباريات.

تشيلسي ضد ليستر سيتي (14:00)

– خسر تشيلسي بملعبه أمام ليستر مرة واحدة فقط في آخر عشر مباريات بالدوري، وهي فترة تعود إلى عام 2001.

– واجه بريندان رودجرز مدرب ليستر تشيلسي 20 مرة، أكثر من أي فريق آخر، لكنه فاز مرتين فقط (تعادل في تسع مرات وخسر مثلها).

– لم يتعاقد ليستر مع أي لاعب في الفريق الأول باستثناء الحارس الاحتياطي أليكس سميثيز ومدافعه ويسلي فوفانا مطلوب من تشيلسي.

ليفربول ضد بورنموث (14:00)

– لم يخسر ليفربول في آخر 24 مباراة خاضها على ملعب أنفيلد.

– تغلب ليفربول على بورنموث في آخر ست مباريات بالدوري وأحرز 19 هدفا واستقبلت شباكه هدفا واحدا فقط.

– سكوت باركر مدرب بورنموث كان آخر مدرب منافس يفوز بمباراة بالدوري على ملعب أنفيلد عندما قاد فولهام للفوز 1-صفر في مارس آذار من العام الماضي.

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس (14:00)

– كان بالاس الفريق الوحيد الذي فشل البطل سيتي في هز شباكه الموسم الماضي وخسر 2-صفر على أرضه في استاد الاتحاد الموسم الماضي.

– فاز سيتي في 13 من آخر 15 مباراة على أرضه في الدوري.

– حصد بالاس سبع نقاط من آخر أربع مباريات في الدوري على ملعب سيتي.

أرسنال ضد فولهام (16:30)

– لم يهزم فولهام أرسنال في كافة المسابقات في 30 مباراة خارج أرضه على ملعب منافسه اللندني (تعادل في ست مرات وخسر 24 مرة).

– يتصدر أرسنال ترتيب الدوري وهو الفريق الوحيد الذي يتمتع بسجل مثالي بعد ثلاث مباريات في تناقض صارخ مع الموسم الماضي عندما احتل المركز الأخير بثلاث هزائم في أول ثلاث مباريات دون أن يسجل أي هدف.

– سجل الوافد الجديد جابرييل جيسوس هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة. لم يشارك أي لاعب آخر في أكثر من خمسة أهداف هذا الموسم (مثل رودريجو).

الأحد 28 أغسطس

أستون فيلا ضد وست هام يونايتد (13:00)

– وست هام متذيل الترتيب هو الفريق الوحيد الذي لم يحرز أي نقطة هذا الموسم وهو أيضا الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن.

– خسر وست هام ست من آخر سبع مباريات خارج أرضه في الدوري.

– فشل فيلا في الفوز على وست هام في آخر ثماني مباريات (تعادل في ثلاث مرات وخسر في خمس).

ولفرهامبتون واندرارز ضد نيوكاسل يونايتد (13:00)

– تغلب نيوكاسل على ولفرهامبتون مرة واحدة فقط في آخر ثماني مواجهات بالدوري (تعادل في خمس مرات وخسر مرتين) لكنه فاز في آخر مواجهة بينهما 1-صفر على أرضه في أبريل نيسان.

– لم يفز ولفرهامبتون بأي من آخر عشر مباريات في الدوري (تعادل في ثلاث مرات وخسر سبع) وهي فترة تعود إلى أبريل.

– لم يخسر نيوكاسل في آخر خمس مباريات بالدوري.

نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير (15:30)

– يتطلع توتنهام إلى عدم الخسارة في أول أربع مباريات لأول مرة منذ 2016.

– سيكون فورست منافس هاري كين رقم 32 في الدوري الممتاز. وسجل المهاجم الإنجليزي في شباك 30 من تلك الفرق، وفشل في هز الشباك فقط ضد برنتفورد.

– خسر فورست على أرضه وخارج أرضه في آخر مرة التقى فيها مع توتنهام في الدوري الممتاز موسم 1998-1999.