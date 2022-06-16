لعنة بيتكوين.. ثروات عمالقة العملات المشفرة تفقد 114 مليار دولار

شهدت العملة المشفرة الأشهر بيتكوين تقلبات عديدة خلال العام الجاري، وهوت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات.

وتقلصت ثروات أكبر 7 أثرياء في عالم العملات الرقمية المشفرة، بنسبة 78.6% خلال الفترة من 9 نوفمبر 2021 حتى يوم الإثنين 13 يونيو 2022.

وبلغت قيمة ثرواتهم مجتمعة 145.2 مليار دولار في 9 نوفمبر الماضي، عندما وصلت “بتكوين” إلى مستوى قياسي بلغ 69 ألف دولار تقريباً في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وسرعان ما تبخرت ثروات المليارديرات السبعة في سوق “كريبتو” للعملات المشفرة لتفقد 114 مليار دولار أي نحو 78.6% خلال الفترة المذكورة، ليصبح إجمالي حجم ثرواتهم في 13 يونيو/حزيران 2022 بنحو 31.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

وتراجعت ثروة تشانجبينج زاو، البالغ من العمر 44 عاماً، وهو مؤسس “بينانس” (Binance) التي تعد أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، بمعدل 89% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 95.8 مليار دولار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وانخفضت ثروة سامويل بانكمان- فرايد، الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة “إف تي إكس ( FTX ) والذي يبلغ من العمر 30 عاماً، لتنزل إلى 8.9 مليار دولار في 13 يونيو/حزيران 2022، مقابل 15.1 مليار دولار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ومن المتوقع أن يضعف ذلك خطط بانكمان-فرايد للتبرع بأمواله والتركيز بشكل كبير على السياسة.

ضخ بانكمان- فرايد 16 مليون دولار في لجان العمل السياسي الفائقة في أبريل/نيسان الماضي، مما جعله أحد أكبر المتبرعين لمجموعات خارجية، وقال إنه يتوقع تقديم أكثر من 100 مليون دولار خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم الديمقراطيين.

تيرا “فكرة كبيرة فشلت”

وهبطت ثروة ميكي نوفوغراتز، البالغ من العمر 57 عاماً، إلى 2.1 مليار دولار في 13 يونيو/حزيران الجاري، مقابل 8.5 مليار دولار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتمت تصفية صندوقه الكلي في “فورتريس إنفستمنت غروب” (Fortress Investment Group) في عام 2015 بعد عامين من الخسائر، راهن على عودته إلى العملة المشفرة، واصفاً عملة “تيرا” مؤخراً بأنها “فكرة كبيرة فشلت”.

وخسرت ثروة كاميرون وينكليفوس، البالغ من العمر 40 عاما، نحو 800 مليون دولار، لتصل إلى 3 مليارات دولار في 13 يونيو/حزيران الجاري، مقابل 3.8 مليار دولار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

كما انخفضت ثروة توأمه تايلر وينكلفوس، البالغ 40 عاما، لتهبط إلى 3 مليارات دولار، مقابل 3.8 مليار دولار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويقوم التوأم البالغان من العمر 40 عاماً المؤسسان لشركة “جيميني” (Gemini) للعملات المشفرة، والتي أعلنت هذا الشهر أنها ستخفض بنحو 10% من قوتها العاملة، بجولة حالياً مع فرقة موسيقى الروك “مارس جنكشن” (Mars Junction) الخاصة بهما.

وانخفضت ثروة برايان أرمسترونج، البالغ من العمر 39 عاما، إلى 2.1 مليار دولار في 13 يونيو 2022، مقابل 13.7 مليار دولار في 9 نوفمبر 2022.

وهويت ثروة فريد إيهرسام البالغ من العمر 34 عاماً، إلى 2.1 مليار دولار في 13 يونيو/حزيران الجاري، مقابل 4.5 مليار دولار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويصر سايلور، البالغ من العمر 57 عاماً، على تمسكه بعقيدته تجاه التشفير، حيث غرد الإثنين الماضي، قائلاً: “نثق في بيتكوين”، جنباً إلى جنب مع صورة جديدة لنفسه محاطاً بالضوء.

وبدأت شركة “مايكروستراتيجي”، وهي شركة البرمجيات التي أسسها والتي تراجعت قيمتها خلال فقاعة “الدوت كوم” في عام 2000، في شراء “بتكوين” في عام 2020.

وأغلقت أسهمها عند ذروة بلغت 1,272 دولاراً في فبراير/شباط 2021، عندما كانت الـ 2.36 مليون سهم التي يمتلكها سايلور حالياً تقدر قيمتها بـ3 مليارات دولار. وانخفضت منذ ذلك الحين بنحو 88%.