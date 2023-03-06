لعنة ليفربول تضرب ريال مدريد في مقتل

واصل ريال مدريد عروضه المتواضعة في بطولة الدوري الأسباني عقب تعادله السلبي مع ريال بيتيس، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من الليغا.

يبدو أن ريال مدريد أصيب بلعنة منذ فوزه التاريخي قبل أسبوعين على ليفربول ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد حقق الفوز على ليفربول في ملعب الأخير “أنفيلد” بنتيجة 5-2، وذلك ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن منذ هذا الفوز الذي وصف بالتاريخي، وريال مدريد لا يقدم أفضل مستوياته، فضلا عن تحقيقه نتائجه محبطة لجماهيره.

وخاض ريال مدريد 3 مباريات بعد الفوز على ليفربول، فشل خلالهم بتحقيق الفوز، حيث تعادل مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس بالليجا.

فضلا عن ذلك، خسر ريال مدريد على ملعبه “سانتياجو برنابيو” أمام الغريم التاريخي، برشلونة 0-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

واكتفى ريال مدريد خلال هذه المباريات بتسجيل هدف وحيد واستقبل هدفين، وهو أمر أصاب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بالدهشة.

ماذا قال أنشيلوتي بعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد؟

وعقب التعادل مع بيتيس، قال أنشيلوتي في تصريحات تلفزيونية: “ليس من الطبيعي أن يكون لدينا هدف واحد فقط في 3 مباريات، بعد أن سجلنا 5 أهداف في مرمى ليفربول”.

وأضاف: “ليس من الطبيعي أنه في آخر 3 مباريات، سجلنا هدفًا واحدًا فقط من ركلة ثابتة، هذا أمر لا يمكن استيعابه إلى الآن”.

وأتم: “الدوري الإسباني صعب للغاية ومعقد، لكن الأمر ليس مستحيلا، ليس لدينا شك في أننا سنقاتل حتى النهاية”.

وبات ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني، عقب تعادله السلبي مع بيتيس، وذلك برصيد 53 نقطة.

ومن ثم، بات ريال مدريد على بعد 9 نقاط من برشلونة المتصدر، ما يعني أنه أصبح مهددا بخسارة لقب الليجا الذي يحمله.