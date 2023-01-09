لقاء الخميسي ترد على منتقدي الغناء في جنازة نجل جورج وسوف

في رسالة نارية، ردت الفنانة المصرية لقاء الخميسي على منتقدي الغناء والزغاريد التي أطلقها البعض في جنازة وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف.

وقالت الخميسي، عبر حسابها في تويتر، على من انتقدوا إطلاق الغناء والزغاريد في الجنازة بقولهم “الحمد لله على نعمة الإسلام”، قائلة: “الحمد الله على نعمة الإسلام تقولها وانت بتصلي لربنا أو لنفسك، أو في وسط عيلتك، مش تدخل تسَخف من عادات الناس وتقاليدهم، وتتريق وتنهي كلامك بالحمد على نعمة الإسلام، بقصد السخرية منه ومن عقيدته”.

وأضافت: “أنت بتنتفض لدينك احترم بقى الآخر ودينه”.

وشهدت كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا) بالأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، مراسم الوداع الأخير والصلاة على جثمان وديع نجل الفنان جورج وسوف.

وتم تشييع الجثمان على أغاني والده بالأخص أغنيتي “يوم الوداع” و”أصعب عذاب”.

وأقيم عزاء نجل الفنان جورج وسوف، مساء السبت، بحضور نجوم الفن، ومنهم وليد توفيق ورامي عياش وعاصي الحلاني ومروان خوري ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسي، وذلك في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس “الأشرفية”.

وتوفي وديع جورج وسوف، الجمعة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية “تصغير المعدة” التي أجراها مؤخرا.

وكان من بين الألقاب التي اشتهر بها الفنان هو “أبووديع” نسبة لابنه الراحل من زوجته الأولى “شاليمار”.