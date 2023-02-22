الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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"لقد أبقيتك جميلاً".. شاكيرا تضرب بأغنية جديدة

منذ 21 دقيقة
بيكيه وشاكيرا

بيكيه وشاكيرا

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يبدو أن المغنية الكولومبية شاكيرا لا ترغب بالتوقف عن التلميحات في أغنياتها الجديدة إلى شريكها السابق قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.

فبعد أغنية Monotonia مع Ozuna و Music Sessions Vol 53 مع Bizarrap ، تستعد صاحبة “واكا واكا” للحديث عن بيكيه في أغنية جديدة بالتعاون مع المغنية الكولومبية Karol G، وفقا لمعلومات بثها البرنامج التلفزيوني الأميركي “Hoy Dia”.

فيما لا يعرف حتى الآن سوى أن “TQG” هو عنوان الأغنية دون أن يتم تأكيده رسمياً.

وقد فسّره الكثيرون على أنه “Te quedo grande” ، وفقاً إلى قميص كانت ظهرت به Karol G مؤخراً يحمل نفس التعبير.

وعرض برنامج Telemundo ‘Hoy Dia’ حصريا جزءاً من الأغنية الجديدة، وتم تفسيره على أنه رسالة من شاكيرا لشريكها السابق، حيث قالت وهي تغني: “أنت ذاهب للبحث عن الطعام وأنا أفكر أنه روتين”.

وفي جملة أخرى، أشار البعض إلى أنها رسالة حيث قالت “لقد أبقيتك جميلاً”، في إشارة من شاكيرا إلى أن شريكها السابق قد خسر وزناً إلى حد كبير بعد انفصالهما.

يشار إلى أن الأغنية الجديدة ستنطلق رسمياً في 24 فبراير/شباط الجاري.

وأكدت المغنية الشهيرة الكولومبية Karol G، أن العمل مع شاكيرا كان تحديا بسبب ارتفاع مستوى الطلب عليها.

يذكر أن الثنائي كان أعلن في يونيو 2022 نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، مثمرة عن طفلين، ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).

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