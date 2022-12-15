لقطة المونديال.. هتاف "لا إله إلا الله" بمباراة المغرب وفرنسا في وجود ماكرون

لم يتوقف دعم جماهير المغرب للمنتخب المغربي منذ انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، خاصة في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا.

أعاد الداعية الإسلامي، محمود الحسنات نشر مقطع فيديو لهتاف الجمهور المغربي خلال مباراة نصف النهائي أمام فرنسا بمونديال قطر 2022، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

لا إله إلا الله محمد رسول الله

جزاكم الله خيراً على الإستجابة pic.twitter.com/evJJXzB6tH — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) December 14, 2022

واكتفى الحسنات بالتعليق على الفيديو قائلا: “لا إله إلا الله محمد رسول الله.. جزاكم الله خيراً على الاستجابة”، إذ كان الداعية قد نشر تغريدة بتاريخ الـ12 من الشهر الجاري قال فيها: “أتمنى أن أسمع من الجماهير المغربية في مباراة فرنسا والمغرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تهز المدرجات”.

أجمل مافي مباراة #فرنسا_المغرب هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد "لا إله إلا الله .. محمد رسول الله" في نصف نهائي #كاس_العالم_FIFA #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/SiFnVXuwiP — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 14, 2022

ونشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني مقطع فيديو لهتاف الجماهير قالت بتعليق عليه: “أجمل ما في مباراة فرنسا المغرب هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد ’لا إله إلا الله .. محمد رسول الله‘ في نصف نهائي كاس العالم FIFA مونديال قطر 2022”.

هتاف جماهير المغرب علشان ماكرون موجود "لا إله إلا الله محمد رسول الله" pic.twitter.com/k2Cy2E2l2O — كابتن ماجد (@MagedGazr) December 14, 2022

وذهب صاحب حساب “كابتن ماجد” للتعليق على مقطع الفيديو قائلا: “هتاف جماهير المغرب علشان ماكرون موجود.. ’لا إله إلا الله محمد رسول الله‘”.

هتاف جماهير المغرب علشان ماكرون موجود "لا إله إلا الله محمد رسول الله" pic.twitter.com/k2Cy2E2l2O — كابتن ماجد (@MagedGazr) December 14, 2022

وخسر المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء الأربعاء، وجاء هدفا “الديوك” عن طريق كل من ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني في الدقيقتين 5 و79 من زمن اللقاء.

هتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله يهز ملعب البيت أثناء مبارة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي#فرنسا_المغرب #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/yuKKq6syBe — بهاء الحلبي (@jabalybaraa) December 14, 2022