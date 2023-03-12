للأسبوع الثاني.. رافينيا يمنح برشلونة الفوز أمام بيلباو

منح الجناح رافينيا الفوز لبرشلونة للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل في الانتصار خارج أرضه 1-صفر على أتليتيك بيلباو ليحكم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد قبل أسبوع قد يكون حاسما للموسم حين يستضيف غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وكرر رافينيا ما فعله أمام بلنسية حين سجل الهدف الوحيد الأسبوع الماضي وهز الشباك في بيلباو بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس إلى المهاجم البرازيلي خلف الدفاع.

لكن هدف رافينيا جاء من تسديدتين فقط لبرشلونة داخل المرمى طيلة اللقاء ليفلت الزوار من مواجهة عصيبة كان فيها أصحاب الضيافة الأفضل في فترات طويلة.

وسدد بيلباو في العارضة مرتين كما ألغي هدف إنياكي وليامز في الدقائق الأخيرة بداعي وجود لمسة يد مثيرة للجدل خلال بناء الهجمة.

ويملك برشلونة 65 نقطة بفارق تسع نقاط عن ريال الذي سيكون مطالبا بالفوز في قمة كامب نو الأحد المقبل للحفاظ على بصيص الأمل في الاحتفاظ باللقب، أما بيلباو فيحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وقال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة لمنصة دازون “حدث نفس الشيء مجددا، يجب أن نلعب ونهاجم بشكل أفضل”.

وأوضح “فزنا 1-صفر في ملعب صعب وبعد معاناة، إنه انتصار ذهبي لكن يجب أن نواصل التفكير في التحسن هجوميا”.

ووسط حماس نحو 40 ألف مشجع في استاد سان ماميس بعد بيع كل التذاكر هيمن أتليتيك مبكرا وشكل الشقيقان نيكو وإنياكي وليامز تهديدات مستمرة على دفاع الفريق القطالوني.

وكان الماكر أليكس برينجير قريبا من التسجيل في الدقيقة 24 بعد هفوة من مدافع برشلونة جول كوندي في التمرير للخلف للحارس مارك-أندريه تير شتيجن لكنه سدد خارج المرمى.

وتألق رجل المباراة تير شتيجن للحفاظ على نظافة شباكه خاصة بعد مرور نصف ساعة حين تصدى لتسديدة قريبة المدى من إنياكي وليامز.

وكان الحارس الألماني محظوظا عندما ارتطمت ضربة رأس راؤول جارسيا في العارضة بعد ركلة ركنية.

ورغم سيطرة بيلباو التامة استغل رافينيا فرصة نادرة وسدد كرة لا ترد ليتنفس برشلونة الصعداء.

استمر قتال بيلباو في الشوط الثاني وسدد برينجير في إطار المرمى بعد هجمة مرتدة.

وبعد خمس دقائق حرم تير شتيجن الفريق المضيف من إدراك التعادل بإبعاد مذهل بأصابعه لتسديدة إيكر مونياين على حافة منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88 هز إنياكي شباك تير شتيجن أخيرا لكن الهدف ألغي بداعي لمس مونياين الكرة بيده بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الحكم اللقطة عبر شاشة جانبية وسط حسرة لاعبي ومشجعي بيلباو.

ونال بيلباو فرصة أخيرة في الوقت بدل الضائع لكن تير شتيجن أوقف محاولة يوري برتشيتشي ثم أبعد ماركوس ألونسو برأسه تسديدة أوير زاراجا في المتابعة.