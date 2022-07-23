للتعاقد مع كريستيانو رونالدو.. أتلتيكو مدريد يعرض غريزمان للبيع

في محاولة لإعادة كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، إلى الدوري الإسباني، عرض أتلتيكو مدريد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان للبيع، حيث يحتاج النادي الإسباني للتوفير في فاتورة رواتبه لاستيعاب راتب النجم البرتغالي لذلك عرض غريزمان للبيع في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

ولم ينضم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى ”الشياطين الحمر“ في جولة ما قبل الموسم في شرق آسيا وأستراليا ”لأسباب عائلية“، لكن النجم البرتغالي يتدرب بقوة بمفرده، حيث نشر لقطات من تدريباته الأخيرة على حسابه في تطبيق إنستغرام، يوم السبت.

وعاد غريزمان إلى أتلتيكو الصيف الماضي في إعارة لمدة عامين تتضمن ”شرط انتقال دائم إلزامي“ بقيمة 40 مليون يورو، لكنه يحرص على التخلص منه لتوفير المال الكافي للتعاقد مع رونالدو.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، في تقرير لها يوم السبت، إن رونالدو يتقبل العودة إلى مدريد التي حطم فيها العديد من الأرقام القياسية مع النادي الملكي ريال مدريد خلال تسعة مواسم، بالإضافة إلى توفير أتلتيكو فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم 20 على التوالي، فضلا عن المنافسة على لقب الليغا وإعجاب المهاجم البالغ عمره 37 عامًا بحرص المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني للعمل معه.

وبعد طلب السماح له بالمغادرة إلى أحد الأندية في دوري أبطال أوروبا في فترة الانتقالات الحالية، لم يتدرب رونالدو بعد مع إريك تين هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.

وتعامل يونايتد مع الموقف بعناية غير عادية، كما أن ريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي الجديد، سمح لوكيل أعمال رونالدو بالتحدث مع تشيلسي مع التأكيد على نية النادي الاحتفاظ به.

من جانبه، شدد رونالدو على أهمية الانضمام لناد يشارك في دوري أبطال أوروبا لزيادة أرقامه القياسية في البطولة القارية الأبرز التي ظهر خلالها في 183 مباراة وسجل 140 هدفا وصنع 42 أخرى، من خلال رفض عرض بقيمة 300 مليون يورو (255.3 مليون جنيه إسترليني) من أحد الأندية السعودية.

كان أسلوب تشيلسي في التعامل مع رونالدو مدفوعًا بـ ”رئيس مجلس الإدارة والمالك المشارك والمدير الرياضي المؤقت“ للنادي تود بويلي، لكن بدلاً من الإنفاق بشكل كبير على التعاقد مع قائد البرتغال طلب المدير الفني توماس توخيل من ملاك النادي اللندني التركيز على تعزيز دفاعه.

واستعان تشيلسي باللاعب الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق مع الفرنسي جول كوندي، مدافع إشبيلية، على الرغم من محاولة برشلونة ضم اللاعب هذا الصيف.

ولا يوجد لدى رونالدو الكثير من العروض المتاحة بعد رفض باريس سان جيرمان الدخول في سباق التعاقد معه، بعد أن عرضه عليهم وكيل أعماله خورخي مينديز.

وأكد بايرن ميونخ عدم حرصه على التعاقد مع قائد البرتغال رغم خسارة نجمه المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة.

وكان رونالدو بمثابة النجم الأول ليونايتد الموسم الماضي، والذي كان أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل المركز السادس.

وسجل النجم البرتغالي 24 هدفًا إجمالا، وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 38 مباراة عبر جميع المسابقات مع يونايتد الموسم الماضي.