الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للحدّ من هيمنة "برشلونة".. عينُ "ريال مدريد" على محمّد صلاح

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 31 - مارس - 2023 1:35 مساءً
النجم المصري محمّد صلاح

النجم المصري محمّد صلاح

A A A
طباعة المقال

يُشكّل النجم المصري محمّد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، أحد أهداف ريال مدريد في الصيف المقبل للتعاقد معه، في إطار بحث النادي عن تجديد دماء الفريق، بعد موسم محلي يعتبر متواضعًا حتى الآن.

ويبتعد ريال مدريد عن منافسه التقليدي برشلونة بفارق 12 نقطة في مسابقة الدوري، وخسر منه في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعبه “سانتياغو برنابيو” قبل لقاء العودة في الخامس من الشهر المقبل، كما خسر منه في نهائي كأس السوبر الإسبانية الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفقًا لـ “ديفنسا سنترال” الإسبانية، يسعى ريال مدريد لضم صلاح في قائمة من المهاجمين تشمل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي أيضًا. ويود ريال مدريد الاستعانة بجناح أيمن يساهم هجوميًا من يشغل الجهة اليسرى البرازيلي فينيسيوس جونيور، بينما يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الأورغوياني فيدي فالفيردي في تلك الخانة رغم أنّ مركزه الأساسي لاعب خط وسط، بينما لا يحظى البرازيلي رودريغو بدقائق لعب كثيرة، ما يجعل خيار التوجه إلى صلاح الأكثر منطقية بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.

هذا ووقع صلاح عقدًا جديدًا مع ليفربول العام الماضي يمتد حتى نهاية موسم 2024 – 2025 براتب أسبوعيّ يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وهو ما جعله الراتب الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

ورغم الانتقادات التي يتلقاها صلاح حاليًا إلا أنه هزّ الشباك 22 مرة وصنع 11 هدفًا في 39 مباراة حتى الآن مع ليفربول في جميع البطولات.

 

    المزيد من منوعات

    محمد سعد
    بعد الفيديو الصادم.. محمد سعد يوجه رساله الى الجمهور
    ايمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد
    حسن الرداد لزوجته: كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى أم فادى فى الدنيا
    رحمة أحمد
    ياسمين صبري لـ شخصية مربوحة: إنتي جميلة وفي مكانك الصح

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام
    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    وزير العمل يُعلن رفع الحدّ الأدنى للأجور.. كم أصبح؟