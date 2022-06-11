للسائقين.. احذروا هذه الأنواع من الأحذية صيفا خلال القيادة

القيادة لساعات طويلة بدون راحة كافية تسبب آثار سلبية على صحة قائد السيارة.

حذر خبير سائقي السيارات من ارتداء أنواع معينة من الأحذية صيفا خلال قيادتهم لآلياتهم تجنبا لوقوع حوادث معهم.

ففي مقابلة مع “سبوتنيك” حذر أنطون شابارين، رئيس الاتحاد الوطني الروسي للسيارات، من ارتداء أنواع معينة من الأحذية خلال فترة الصيف، والتي تصبح شائعة في هذه الفترة من السنة.

وقال إن الأحذية ذات النعال الخفيفة تشكل خطرا على السائق حيث يؤدي تعرق القدم إلى إنزلاق هذه الأحذية عن القدم، منوها في الوقت ذاته أن الأحذية يجب أن تكون مثبتة بالقدم بشكل جيد، ومحذرا من الأحذية الرياضة التي يمكن أن تلتصق نعالها المطاطية بالدواسة نتيجة للحرارة العالية.

وأوضح الخبير الخصائص التي يجب أن تتمتع بها الأحذية الصيفية حتى تكون القيادة آمنة، قائلا: “الخصائص الرئيسية لأحذية القيادة الصيفية هي المتانة والتهوية حتى لا تتعرق القدم. يجب تثبيت الأحذية على القدم وعدم وجود نعال زلقة. ويمكن أن تكون هذه أي أحذية رياضية جيدة التهوية، باستثناء موديلات الركض. وإذا أردت القيادة بشيء مفتوح، فينصح بالصنادل، وللفتيات ينصح بعدم القيادة بالكعب العالي”.