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للطموحين.. هدفك يقلل من خطر إصابتك بالخرف

12 - أبريل - 2022
ارتفاع الضغط خلال الليل يزيد احتمال إصابة الرجال بالخرف

ارتفاع الضغط خلال الليل يزيد احتمال إصابة الرجال بالخرف

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أظهرت دراسة جديدة أن الشعور بالهدف أو المعنى في الحياة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وقد يكون مفيدا للتعافي من الإجهاد وتقليل الالتهابات في الدماغ.

وراجع الباحثون أدلة من ثماني أوراق منشورة مسبقا تضمنت بيانات من 62،250 لكبار السن عبر ثلاث قارات، ووجدوا أن هدفا أو معنى أعلى في الحياة كان “مرتبطا بشكل كبير” بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي بنسبة 19 في المائة..

تشير الدلائل إلى أن الشعور بوجود هدف في الحياة قد يكون مفيدا في التعافي من الإجهاد ويرتبط بتقليل الالتهاب في الدماغ، وكلاهما قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وقد يكون الأشخاص ذوو الإحساس العالي بالهدف أكثر ميلا أيضا إلى الانخراط في أنشطة مثل التمارين وإشراك أنفسهم اجتماعيا، مما قد يحمي من خطر الإصابة بالخرف.

وأشارت النتائج التي نُشرت في مجلة Aging Research Reviews، إلى أن الحالة المزاجية الإيجابية لا يبدو ذات تأثير على مخاطر الإصابة بالخرف.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور جوشوا ستوت، من جامعة كوليدج لندن:”يمكن أن تستفيد برامج الوقاية من الخرف للفئات المعرضة للخطر والتي تركز على الرفاهية من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي تحقق هدفا ومعنى لحياة الناس، بدلا من مجرد أنشطة المتعة التي قد تزيد من الحالة المزاجية الإيجابية”. وأضاف ستوت :”على سبيل المثال، إذا كانت حماية البيئة مهمة لشخص ما، فقد يستفيدون من المساعدة في حديقة المجتمع”.

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