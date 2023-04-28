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للمرة الأولى.. تسجيل حفل تتويج ملك بريطانيا في ألبوم

منذ 6 دقائق
تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

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تعتزم شركة تسجيلات بريطانية إصدار حفل تتويج ملك بريطانيا الملك تشارلز الشهر القادم في صورة ألبوم، لتصبح المرة الأولى التي يتاح فيها تسجيل لهذه المراسم التاريخية للجمهور في أنحاء العالم.

وقالت شركة التسجيلات ديكا ريكوردز في بيان الجمعة إنها ستسجل المراسم المقرر إقامتها يوم السادس من مايو\أيار في كنيسة وستمنستر وأيضا المقطوعات الموسيقية التي ستسبق التتويج تحت عنوان “الألبوم الرسمي للتتويج”، وسيكون الألبوم متاحا للبث على الإنترنت والتحميل في نفس اليوم.

وستصدر نسخة من الألبوم في الأسواق يوم 15 مايو\أيار.

وسيعرض الألبوم، الذي ستزيد مدته على أربع ساعات، الكلمات التي ستُلقى في حفل التتويج والموسيقى التي ستُعزف والتي ستضم 12 مقطوعة جديدة تم تأليفها بتكليف من الملك تشارلز.

وقالت المنتجة آنا باري في بيان “سيكون تسجيلا تاريخيا حقا يجسد تنوعا موسيقيا عظيما عبر العصور والقارات، ويعكس الاهتمام العالمي بتقاليدنا، ويعرض مواقع عديدة داخل كنيسة وستمنستر الرائعة ويشمل خطة فنية غير مسبوقة لتقديم التجربة بأسرها للعالم في اليوم نفسه”.

ومن بين المقطوعات التي ستعزف لهذه المناسبة “نشيد التتويج” من تأليف الموسيقي آندرو لويد ويبر.

    المصدر :
  • رويترز

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