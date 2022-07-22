الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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للمرة الأولى.. جويل مردينيان تكشف عن خيانة زوجها

منذ 34 ثانية
جويل مردينيان

جويل مردينيان

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للمرة الأولى، كشفت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان عن تفاصيل انفصالها عن زوجها وعودتها إليه في وقت لاحق من خلال حفلة زفاف جديدة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: “تركت زوجي في شهر آب ومن المفروض أن أبدأ التصوير في شهر أيلول وعدت الى دبي. وجلست مع المدير التنفيذي، وقلت له “أنا وكمال تركنا بعض، بس ما تشيل هم أنا ما رح إعلن”.

وأضافت مردينيان: “التغيير حصل، وسيكون في البيت أباً لإيلا وبس، وعندما بدأنا البرنامج، وهذا سر أكشفه للمرة الأولى، واحد من المنتجين كان حلمه إن ينتهي البرنامج ونحن مطلّقين… كان الأمر دراما”.

وتابعت: “أنا امرأة لا أغار على زوجي، ولكن حدث موقف جرحني، حيث أُعجب بامرأة أخرى في العمل، ونظراته كانت غير مريحة بالنسبة لي، ولكنه أنكر، وقررت طردها من العمل، ولكنني انجرحت لأنني شعرت بخبثهما”.

وكشفت أيضاً عن تفاصيل أخرى: “واجهت زوجي بما فعله، لأنني لا أستطيع الكتمان داخلي وأفضل المواجهة دائماً، ولذلك قررت طردها من العمل لأنني المديرة، كما أنني أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، والأزمة أن الرجل الشرقي من الصعب أن تضعي له حدوداً”.

واستكملت: “انفصلنا لمدة شهرين فقط… كان انفصالاً حقيقياً… وما كان بدي أرجع… كانت فيه مشاكل بحياتنا كأي زوجين، لكن أحداً لا يعرف عنها شيئاً.. وصلت لمرحلة لم أكن أتحمل أي شيء سلبي في علاقتنا”.

وأردفت بقولها: “كان بدي يكون فيه كونترول على حياتي… بدي حياتي تكون إيجابية… بكفيني شغلي… وبكفيني إني بربّي 3 أولاد أعمارهم 20 سنة و11 سنة و3 سنوات، كل واحد فيهم عنده مشاكله الخاصة… ما في ست بتاخد قرار الانفصال عن جوزها ببساطة”.

وتحدثت مردينيان عن كواليس قرارها العودة عن الطلاق مؤكدةً: “عملّي مفاجأة، ونزل على ركبته ورجعلي حرف (K) لأنه انسرق مني، وبعدني بستحي من جوزي إذا عملي مفاجآت كبيرة، بس أنا مبسوطة صراحة بكل شي صار”.

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