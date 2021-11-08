للمرة الأولى.. صحيفة تكشف عن النظام الغذائي لمحمد صلاح وسر عضلاته

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن النظام الغذائي للاعب المصري نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقالت “صحيفة ميرور” البريطانية، إن “صلاح يومه يبدأ بتناول “خبز البراتا” إلى جانب كوب من الحليب، فيما يتناول بين وجبتي الإفطار والغداء بعض الفاكهة.

كل مرة ينشر النجم المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة له على البحر أو خلال التمرينات، خالعا قميصه، تتوالى التساؤلات حول سر تلك العضلات.

وأضافت الصحيفة أن “اللاعب الدولي المصري يحب تناول العدس والخضراوات والدجاج والزبادي”، مشيرة إلى أن الوجبة المفضلة لصلاح فهي “الكشري”، الذي يحتوي على الأرز والمعكرونة والعدس والطماطم المتبلة والبصل.

وأكدت أن اللاعب المصري يحرص على طلب الكشري فور عودته إلى بلاده في كل زيارة، موضحة أن وجبة العشاء لمحمد صلاح تكون الوجبة أخف، ويتناول فيها الحساء والسلطة والخضراوات، إلى جانب كوب من عصير الفاكهة الطازج.

وختمت الصحيفة البريطانية بالتأكيد على أن “النظام الغذائي الدقيق الذي يتبعه اللاعب المصري، هو سر عضلاته، إلى جانب التمرينات التي يؤديها، والتي ساهمت في جعله واحدا من أخطر لاعبي كرة القدم”.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.