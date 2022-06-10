للمرة الأولى في تاريخه.. “بيروت” بطل لبنان بكرة السلة

تًوّج فريق بيروت بلقب إكس إكس ال اينيرجي بطولة لبنان بكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الرياضي بنتيجة ٧٩ – ٦٢.

انتهت السلسلة بفوز بيروت (4-3)، بعد مباراة سيطر عليها بيروت بشكل كبير، وتألق خلالها نجميه إيلي شمعون، وجيرارد حديديان.

وتفوق الرياضي في الربع الأول (20-19)، قبل أن يعود بيروت ويتفوق في الربع الثاني (39-29)، وفي الثالث (59-44).

شهدت المباراة، إثارة كبيرة، حيث سجل إيلي شمعون سجل 3 ثلاثيات حاسمة. من جهته تألق نجم السلة التونسية صالح الماجري في الشق الدفاعي الذي أنقذ فريقه من عدة سلات عبر البلوك شوت.

ويعتبر اللقب لبيروت هو الأول في تاريخه؛ وبات النادي الخامس في تاريخ لبنان الذي يفوز بلقب بطولة لبنان لكرة السلة.