للمرة الأولى ..كلوب يعلق على رحيل صلاح

للمرة الأولى هذا العام، تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب، عن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح مع ليفربول.

ونفى كلوب التقارير بشأن انتقال صلاح من ليفربول نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن نجمه المصري سعيد مع “الريدز”، وذلك في حديث خلال مؤتمر صحفي الجمعة.

وقال كلوب: “أعتقد أن صلاح سيكون موجودا هنا مع انطلاق الموسم المقبل. هل سمعتم أنباء عكس ذلك؟”، حسب ما أشارت صحيفة “ليفربول إيكو”.

وأضاف: “كيف بإمكانكم معرفة نية اللاعب بالبقاء أو الرحيل؟ بالنسبة لي بصراحة، (صلاح) يبدو أنه استقر هنا”.

وأشار كلوب إلى أنه لا يسأل لاعبي ليفربول عن نيتهم بالانتقال أو البقاء في النادي، إلا إذا علم بأمر معين من الصحافة أو إدارة النادي.

واستكمل المدرب الألماني: “ليس لدي فكرة عن موضوع انتقال صلاح حقيقة، ولا أعرف أي أخبار عن انتقال أي لاعب آخر في ليفربول. لم يخطر الأمر ببالي حتى سألتم أنتم السؤال”.

ويقترب ليفربول من “فك عقدة” تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينفرد بصدارة الدوري بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي.

وسجل النجم المصري 16 هدفا هذا الموسم، في 32 مباراة خاضها، ليرفع رصيده إلى 87 هدفا في 136 مباراة مع “الريدز” منذ انضمامه للفريق صيف 2017.