الأربعاء 22 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للمرة الأولى منذ عقد.. إنتر ميلان يتأهل لدور الثمانية لدوري الأبطال

منذ ساعة واحدة
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان (رويترز)

A A A
طباعة المقال

تأهل إنتر ميلان لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان بعدما صمد أمام موجات من هجمات بورتو بالدقائق الأخيرة ليفرض التعادل السلبي (الثلاثاء 14-3-2023) مستغلا فوزه ذهابا 1-صفر.

وكانت أمسية محبطة بالنسبة للجماهير البرتغالية التي ملأت استاد دراجاو، إذ حاول أصحاب الأرض دون جدوي تعويض الخسارة ذهابا.

وبدا إنتر المنضبط سعيدا بالصمود تحت الضغط معتمدا على تقدمه ذهابا دون أن يواجه خطرا حقيقيا حتى الوقت المحتسب بدل الضائع.

واندفع الفريق البرتغالي للهجوم في الدقائق الأخيرة على أمل تحقيق الفوز ورد إطار المرمى محاولتين في 30 ثانية خلال الوقت المحتسب بدل الضائع قبل طرد بيبي لحصوله على الانذار الثاني لينضم إنتر إلى منافسه المحلي ميلان في دور الثمانية للبطولة.

    المزيد من منوعات

    إرلينج هالاند
    خماسية هالاند.. مانشستر سيتي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا
    سجن في السلفادور- أرشيفية
    في السلفادور.. الحكم على مجرم بالسجن 1310 أعوام
    شعار نادي برشلونة
    إحالة قضية برشلونة للمدعي العام لمكافحة الفساد في إسبانيا

    الأكثر قراءة

    بنك سيجنتشر الأمريكي
    الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه
    العاصمة السودانية - الخرطوم
    انتشار حمى "الضنك" في الخرطوم.. اليكم التفاصيل
    الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
    تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. كم سجّل مساء؟