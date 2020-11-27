للمرة التاسعة … الأهلي بطل أفريقيا بهدفين في مرمى الزمالك

فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

فاز النادي الاهلي اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على منافسه نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، لتشتعل إثر فوز النادي الاحمر مواقع التواصل الاجتماعي مهنئة بفوز أعرق الاندية المصرية والتي تحظى بشعبية واسعة في مصر والعالم العربي.

وافتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

ويعتبر هذا النهائي بين النادي الأهلي ونادي الزمالك تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقين من بلد واحد.

الهدف الأول الرائع في #نهائي_القرن للأهلي عن طريق عمرو السولية ⚽️🔴🦅pic.twitter.com/l9VzdUvtfZ — Yallakora (@Yallakoranow) November 27, 2020

هدف التاسعة.. صاروخية من مجدي أفشة تتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 🚀🔴🦅pic.twitter.com/kSWn4Mycmu — Yallakora (@Yallakoranow) November 27, 2020

ومن جهته علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، والفنانة اللبنانية، إليسا، على فوز النادي الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، اليوم الجمعة.

وعبر آل الشيخ عن سعادته بفوز الأهلي، إذ غرد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: ” مبرووووررروك الاهلي التاسعه”.

كما شارك تركي آل الشيخ صورة تجمعه برئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب.

مبرووووررروك الاهلي التاسعه❤️❤️❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 27, 2020

أما الفنانة اللبنانية إليسا، فغردت عبر “تويتر” عقب انطلاق صافرة حكم المباراة: “الأهلي حديد، ألف مبروك مصر أم الدنيا”.