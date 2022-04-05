للمرة الثالثة.. الأطباء يرفضون إجراء جراحة دقيقة في قلب سمير صبري

لاتزال الحالة الصحية للفنان المصري سمير صبري حرجة، وللمرة الثالثة علي التوالي يتم تأجيل اجراء العملية الجراحية الدقيقة في القلب والتي كان مقرر إجراؤها للفنان وذلك بسبب سوء حالته الصحية، والتي لا تسمح له باجراء هذه العملية الصعبة نظرا لتداعياتها السلبية علي صحته خلال الظرف الراهن.

هذا ما كشفت عنه عنايات صبري شقيقة الفنان الكبير سمير صبري موضحة تفاصيل اخري حول حالته الصحية حالياً، وإن شقيقها سمير صبري لا يزال في المستشفى حالياً يتلقى العلاج بعد قرار الأطباء تأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة في القلب للمرة الثالثة، نظراً لأن حالته الصحية، لا تتحمل إجراء مثل تلك العملية في الوقت الحالي, مضيفة أن شقيقها يخضع للعلاج، وللتحاليل والفحوصات في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

وأوضحت أن الفوازير التي تذاع بصوته حالياً على محطة الأغاني، قد تم تسجيلها في شهر ديسمبر الماضي، وأنه لم يسجل أي أعمال فنية من داخل المستشفى خلال فترة تواجده بها , نافية أنه قد أجرى أي حوارات أو أحاديث صحفية خلال الفترة الماضية.