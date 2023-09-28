للمرة الثالثة.. إليسا تخسر دعوى الاستئناف في دبي أمام زياد برجي

صدر (الخميس 28-9-2023) عن محكمة استئناف الأمور المستعجلة في دبي قرار قضى برد الدعوى التي تقدمت بها السيدة اليسار خوري “إليسا” بوجه الفنان زياد برجي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمها بمصروفات الدرجتين والأتعاب حسب ما أبلغ المحامي جان قيقانو إدارة اعمال برجي.

يذكر ان اليسار خوري كانت قد تقدمت بدعوى في دبي بخصوص ملكية اغنية وبطير (كلمات احمد ماضي الحان زياد برجي توزيع طارق توكل)، غير ان المحكمة رفضت الدعوى في ذلك الوقت لعدم الاختصاص.

فعادت لتستأنف قرار الرد، ليصدر الحكم الجديد اليوم برد الدعوى من جديد.

وتعود الخلافات حول الأغنية بين الطرفين قبل صدورها العام الماضي، وأدت إلى مشادات كلامية عبر السوشال ميديا بين كل من أحمد ماضي وزياد برجي وإليسا.

وخلال أشهر من الخلافات بينهم، ابتعد الفنانون بشكل عام عن أخذ طرف أو مقاطعة شخص على حساب الآخر في هذه القضية.