للمرة الثالثة.. حلا شيحة ترتدي الحجاب وتستقر في كندا

بخطوة مفاجئة أطلت الفنانة المصرية حلا شيحة مؤخراً من كندا بصورة نشرتها على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، وهي ترتدي الحجاب مجدداً.

ولم تعلن بشكل صريح موقفها من الاستمرار في مجال الفن، خاصة أنها لم تشارك في أية أعمال خلال الأشهر الماضية. وكان آخر عمل قدمته هو مسلسل “إمبراطورية ميم”، مع الفنان خالد النبوي والذي عرض في شهر رمضان 2024.

إلا أن مصدراً مقرباً من شيحة كشف في تصريحات لـ”العربية” أنها قررت اعتزال الفن والعودة لارتداء الحجاب من جديد، بعد فترة من الصراع النفسي الذي عاشته خلال السنوات الماضية، والذي تسبب لها في مشكلات كبيرة بينها وبين بعض زملائها النجوم، بينهم تامر حسني، التي اتهمته باستغلالها بشكل سيئ في فيلم “مش أنا”، الذي شاركته فيه البطولة وكان من إنتاجه.

كما أضاف أن شيحة كانت تقيم في مصر برفقة والدها وشقيقتيها وباقي أفراد عائلتها، في الوقت الذي كان يعيش أبناؤها في كندا مع والدهم يوسف هاريسون، غير أنها قررت مؤخراً السفر والإقامة معهم في كندا، والعمل على رعايتهم، خاصة أنهم اًصبحوا في مراحل دراسية مختلفة.

فيما أوضح أنها لن تنقطع عن مصر بشكل كامل وستكون إقامتها بين البلدين، لكن أغلب أوقاتها ستكون مع أبنائها نظراً لحاجتهم إليها.

كذلك أكد أنها لن تشارك بأية أعمال فنية خلال الفترة القادمة، وقد أخبرت كل من حولها أنها ابتعدت عن الفن ولن تعود له مجدداً.

يذكر أن حلا شيحة خلعت الحجاب عام 2005 وشاركت في بطولة فيلم “غاوي حب” مع الفنان محمد فؤاد.

قبل أن تعود وترتدي الحجاب مجدداً وتشارك في فيلم “كامل الأوصاف” مع المطرب الراحل عامر منيب في 2006.

ثم خلعت الحجاب وشاركت بمسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا عام 2020.

قبل أن تعلن عن زواجها من الداعية معز مسعود في فبراير 2021 وترتدي الحجاب من جديد.

بعد ذلك، هاجمت الفنانين في بلادها، ووصفت الفن بأنه “باطل” ثم قدمت اعتذارها، وفي منتصف 2023 انفصلت عن مسعود وخلعت الحجاب.

يشار إلى أنه من 2006 حتى 2020، ارتدت الحجاب وابتعدت عن الوسط الفني، لتعيش في كندا مع زوجها يوسف هاريسون حينها وتنجب أولادها الثلاثة.