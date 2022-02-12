للمرة الثالثة في تاريخه.. الأهلي المصري يتوج ببرونزية مونديال الأندية

تمكن نادي الأهلي المصري، من تحقيق فوز عريض على حساب نظيره الهلال السعودي، بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، بكأس العالم للأندية في أبوظبي بالإمارات.

وودع الفريقان نصف نهائي المونديال، بعدما خسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بنتيجة (2-0)، بينما تلقى الهلال الهزيمة من تشيلسي بطل أوروبا، بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة الكبير، حقق الأهلي برونزية مونديال الأندية، فيما اكتفى الهلال بالمركز الرابع.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية في مناسبتين سابقتين في كأس العالم للأندية.

وأحرز ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول، من تسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 14 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ماتيوس بيريرا بعد تدخل عنيف على عمرو السولية.

وفاجأ الأهلي الهلال بهدف ثانٍ عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 17 الذي ارتقى للكرة وأودعها برأسه في شباك العويس.

وكاد أحمد عبدالقادر يسجل هدف ثالث للأهلي بعد هجمة لكنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك ونال محمد كنو لاعب الهلال للطرد بعدما ضرب ياسر إبراهيم بدون كرة.

وفي الدقيقة 40، نجح أحمد عبدالقادر من مهارة رائعة من تسجيل الهدف الثالث للأهلي.

وفي الدقيقة 64 سجل عمرو السولية الهدف الرابع للأهلي من تصويبة صاروخية بيمناه سكنت شباك العويس، حارس الهلال.

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، بينما نال الهزيمة من بالميراس بهدفين دون رد، في مواجهة نصف النهائي.

بينما الهلال كان قد انتصر على الجزيرة بنتيجة 6- 1، ثم تلقى الخسارة من تشيلسي بهدف في مباراة قبل النهائي.